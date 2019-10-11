Ulaş’ta El nakışları kursu Ulaş İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü El Nakışları kursu açıldı

Trump'tan bir açıklama daha! "3 seçeneğimiz var"

Bugün ne oldu?

İstanbul da hissetti! Bir deprem daha

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sivas'ın Ulaş ilçesinde İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından kadınlara yönelik " Geleneksel El Nakışları " kursu açıldı.

El Sanatları Teknolojisi Nakış Öğretmeni Neslihan Karakaş açılan kursla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Kursta geleneksel Türk işleme sanatlarının bulunduğu Türk İşi, Antep İşi ve Tel Kırma ünitelerini kapsayan sehpa örtüsü ve masa örtüsü ranırlar gibi çalışmalar yer almaktadır" dedi.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hayati Coşgun yaptığı açıklamada, "Müdürlüğümüz ek binasında kadınlara yönelik açılan kursumuz 360 saat sürecek ve 7 Şubat 2020 günü bitecek kurs bitimi kursiyerler sınava tabi tutulacak başarılı olanlara sertifikaları verilecek "dedi. Kursta 16 kadın eğitim görüyor.

SİVAS 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:08

GÜNEŞ 06:30

ÖĞLE 12:24

İKİNDİ 15:34

AKŞAM 18:07

YATSI 19:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.