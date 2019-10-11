35 bin fidan dikilecek Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde 11 Kasım tarihinde 35 Bin fidanın dikilmesi planlanan alan ilçe Kaymakamı Çağlar Partal tarafından incelendi

Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde 11 Kasım tarihinde 35 Bin fidanın dikilmesi planlanan alan ilçe Kaymakamı Çağlar Partal tarafından incelendi.

Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde 11 Kasım tarihinde ülke genelinde 11 Milyon fidan dikilmesi planlanıyor. Koyulhisar ilçesinde 35 Bin fidanın dikilmesinin planlandığı Ortaseki köyündeki alan Koyulhisar Kaymakamı Çağlar Partal ve Orman İşletme Müdürü Abdullah Sarıkaya tarafından incelendi.

Kaymakam Partal yaptığı açıklamada, “ Geçtiğimiz yıl üzücü bir yangın olayı sonucu Ortaseki Köyünde önemli bir orman örtüsü tahrip olmuştur. Bu tahribatın giderilmesi amacıyla 35 Bin adet fidan dikimi işlemini bu alana planlamış bulunmaktayız. Koyulhisar’lı vatandaşlarımızı etkinliğe katılarak yeşil alanlar oluşturma anlamında bizlerle birlikte olmalarını istiyoruz. Bunun için bütün vatandaşlarımızı 11 Kasım da Ortaseki Köyüne bekliyoruz.” dedi.

SİVAS 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:08

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