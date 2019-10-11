Sivas’ta trafik kazası: 2’si polis 3 yaralı Sivas’ta sivil polis otosunun karıştığı trafik kazasında 2 ‘si polis 3 kişi yaralandı

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Sivas’ta sivil polis otosunun karıştığı trafik kazasında 2’si polis 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 18.30 sıralarında SivasErzincan Çevre Yolu Kılavuz Kavşak istikameti üzerinde meydana geldi. D.O. idaresindeki 58 ABL 421 plakalı araç ile G.A idaresindeki 58 BZ 217 plakalı sivil polis otosu kazaya karıştı. Kazada 2 polis memuru olmak üzere toplamda 3 kişi yaralandı. Kazayı fark eden diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Numune Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

SİVAS 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:08

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