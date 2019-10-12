Sivasspor’dan Mehmetçik’e destek

Süper Lig takımlarından Sivasspor, destek mesajıyla Türk ordusunun yanında yer aldı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda; “Ülkemizin güvenliği, aziz milletimizin huzuru, bölgemizde barış ve selametin temini için başlatılan Barış Pınarı Harekatı’nda kahraman askerlerimize muvaffakiyetler diliyoruz. Destek ve dualarımız kahraman Mehmetçiğimizle birlikte Türk Milleti Ordusunun Yanında” ifadelerine yer verildi.
Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni de topladı.
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12 Ekim 2019 Cumartesi
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