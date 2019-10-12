Sivas Belediyespor ile Etimesgut 5. randevuda

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Sivas Belediyespor, yarın sahasında Etimesgut Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Yeşilbeyazlı takım, maça mutlak galibiyet parolası ile çıkacak.

Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nda saat 14.00’de başlayacak olan Sivas BelediyesporEtimesgut Belediyespor karşılaşmasında Konya bölgesi hakemlerinden Mustafa Aydın düdük çalacak. Sivas Belediyespor ile Etimesgut Belediyespor, ligde 5. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında geride kalan 3 karşılaşmada Sivas Belediyespor 2, Ankara temsilcisinin de 1 galibiyeti bulunuyor. 1 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. İki takım arasında oynanan maçlarda toplamda 14 gol atıldı. 10 kez Sivas Belediyespor fileleri havalandırırken, 4 kez de Etimesgut meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Sivas Belediyespor ile Etimesgut Belediyespor arasında ligde geride kalan 4 maçta alınan skorlar şöyle:



20172018

Etimesgut Belediyespor: 1 Sivas Belediyespor: 2

Sivas Belediyespor: 0 Etimesgut Belediyespor: 0



20182019

Etimesgut Belediyespor: 2 Sivas Belediyespor: 0

Sivas Belediyespor: 8 Etimesgut Belediyespor: 1

SİVAS 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:09

GÜNEŞ 06:31

ÖĞLE 12:24

İKİNDİ 15:33

AKŞAM 18:06

YATSI 19:23

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