Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan: "Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tiren (YHT) hattı Ramazan bayramından önce hizmete alınacak"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, AnkaraSivas Yüksek Hızlı Tiren hattının Ramazan bayramından önce hizmete alınacağını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan bir dizi incelemelerde bulunmak üzere öğle saatlerinde Sivas’a geldi. Devam etmekte olan AnkaraSivas Yüksek Hızlı Tiren projesinin Köklüce mevkisindeki şantiyesini ziyaret eden bakan ve beraberindekiler burada, projenin paydaşları ve yüklenici firma temsilcilerinin yer aldığı toplantıya katıldı. Toplantı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Turhan, Yüksek Hızlı Tiren projesinin Ramazan Bayramından önce hizmete alınacağını açıklayıp, “AnkaraSivas Yüksek Hızlı Tren hattı Sivas şantiyesindeyiz. Bu projede çalışan müteahhitlerimizle, teknik ekiple, valimizle beraber çalışmalar hakkında bilgi aldık, değerlendirmeler yaptık. AnkaraSivas Yüksek Hızlı Tren hattı İnşallah planladığımız şekilde devam ediyor. Hedefimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın da kamuoyuna açıkladığı gibi önümüzdeki Ramazan bayramından önce hizmete almayı planlıyoruz. Çalışmalarımızda bir sıkıntı, sorun şu anda görülmüyor. Hedefimiz Ankara’yı Sivas’a yüksek hızlı trenle bağlamak. Tabii hükumetimizin özellikle yüksek hızlı tren ve hızlı tren çalışmalarına özel önem veriyor. Bu çalışmalarımız sadece AnkaraSivas’ta değil Ankaraİzmir hattında, BursaOsmaneli hattında, MersinAntep hattında, KaramanYenice hattında çalışmalarımız devam ediyor. Bu kesimlerdeki çalışmalara ilave olarak yine proje çalışmaları devam eden hatlarımız da var. SivasMalatyaElazığ hattı, AntepUrfaDiyarbakır hattı, EskişehirAfyonAntalya hattındaki proje çalışmalarımız da devam etmekte. Bunun yanında geçen ay temelini attığımız tabii ki HalkalıKapıkule hızlı tren hattında da ÇerkezköyKapıkule arasında çalışmalara başladık. HalkalıÇerkezköy arasını ve Yavuz Sultan Selim Köprüsünden geçen ve Çerkezköy’e bağlanacak olan hattı da önümüzdeki günlerde projeleri tamamlanmış, ihaleye çıkaracağımız hatlar olarak söyleyebiliriz”dedi.

SİVAS 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:09

GÜNEŞ 06:31

ÖĞLE 12:24

İKİNDİ 15:33

AKŞAM 18:06

YATSI 19:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.