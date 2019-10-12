Otomobilde şaşırtan yolculuk

SİVAS'ta bir otomobilin arka cam bölümünde yatarak yolculuk yapan çocuğun görüntüleri dikkat çekti.
Olay, kent merkezinde 4 Eylül Sanayi Sitesi kavşağında meydana geldi. Hareket halindeki bir otomobilin arka koltuğu ve camı arasındaki kısımda bir çocuğun yatarak yolculuk yaptığı görüldü. Trafik ışıklarında duran araçtaki bu görüntü, arkadaki otomobilde bulunanlar tarafından kaydedildi. Yoluna bu şekilde devam eden otomobil, bir süre sonra gözden kayboldu.
SİVAS
12 Ekim 2019 Cumartesi
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