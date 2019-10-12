Otomobilde şaşırtan yolculuk

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SİVAS'ta bir otomobilin arka cam bölümünde yatarak yolculuk yapan çocuğun görüntüleri dikkat çekti.

Olay, kent merkezinde 4 Eylül Sanayi Sitesi kavşağında meydana geldi. Hareket halindeki bir otomobilin arka koltuğu ve camı arasındaki kısımda bir çocuğun yatarak yolculuk yaptığı görüldü. Trafik ışıklarında duran araçtaki bu görüntü, arkadaki otomobilde bulunanlar tarafından kaydedildi. Yoluna bu şekilde devam eden otomobil, bir süre sonra gözden kayboldu.



SİVAS 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:09

GÜNEŞ 06:31

ÖĞLE 12:24

İKİNDİ 15:33

AKŞAM 18:06

YATSI 19:23

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