Sivasspor’da neşeli idman

Trump'tan bir açıklama daha! "3 seçeneğimiz var"

İstanbul da hissetti! Bir deprem daha

D.G. Sivasspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve kurmayları yönetiminde Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, 3 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alan pas çalışması yapan Yiğidolar ana bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı. Kırmızıbeyazlılar yarın sabah yapacağı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarına devam edecek.

Galatasaray ile Sivasspor 18 Ekim Cuma günü saat 20.30'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda karşılaşacak.

SİVAS 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:09

GÜNEŞ 06:31

ÖĞLE 12:24

İKİNDİ 15:33

AKŞAM 18:06

YATSI 19:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.