Sivasspor’da neşeli idman

D.G. Sivasspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve kurmayları yönetiminde Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, 3 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alan pas çalışması yapan Yiğidolar ana bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı. Kırmızıbeyazlılar yarın sabah yapacağı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarına devam edecek.
Galatasaray ile Sivasspor 18 Ekim Cuma günü saat 20.30'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda karşılaşacak.
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12 Ekim 2019 Cumartesi
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