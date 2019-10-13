Sivas'ta 10 bin metre yol koşusu düzenlendi

-SİVAS Kongesi'nin 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında 'Milli Savunma Sanayi ASELSAN Sivas Ulusal 10 Bin Metre Yol Koşusu' düzenlendi. 14 kategoride 1058'i kayıtlı 2 bin sporcunun katıldığı yarışta dereceye girenler ödüllendirildi.

Sivas Valiliği, Sivas Belediyesi ve ASELSAN A.Ş.'nin katkılarıyla gerçekleştirilen 10 bin metre yol koşusu Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesinde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Koşu öncesi konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, "Kongremizin 100'üncü yılına bu koşu çok güzel bir anlam verdi. Kongremizin 100'üncü yılına herkes katkı sağladı. O milli ruhu, milli şuhuru dünden bugüne, bugünden yarına aktardı. Bugün burada bütün koşucularımız şunu hissetsinler. Eğer bugün yiğitlerimiz Suriye'de ise biz burada rahat bir şekilde koşabiliyorsak, çok rahat bir şekilde konuşabiliyorsak çok rahat bir şekilde geleceğe dair hayaller kurabiliyorsak o kahramanlara borçluyuz" dedi.

Konuşmaların ardından Vali Salih Ayhan'ın başlama startını vermesinin ardından yarışa katılan sporcular aynı anda koşmaya başladı. 10 kilometre koşan sporcular bitiş çizgisine geldiğinde büyük sevinç yaşadı. Renkli görüntülerin yaşandığı yarışta bazı sporcular bitiş çizgisinde gözyaşı döktü. Yarışın ardından dereceye giren sporculara kupaları ve madalyaları verildi.

Ankara'dan koşuya katılan Muzaffer Ceyhan organizasyondan bulunmaktan dolayı memnuniyetini dile getirerek, "Koşuya katılmak bize onur ve gurur verdi. Organizasyonu düzenleyenlere çok teşekkür ediyorum. Şu anda kalbimiz sınır toprakları gerisinde canla, başla çalışan vatan evlatları için çarpıyor. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Koşularımız onlar için" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Vali Salih Ayhan'ın konuşması

Koşudan detaylar

Drone görüntüleri

Sporcuların bitiş çizgisine gelmesi

Sporcunun ağlaması

Sporcular ile röportaj



SİVAS 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:10

GÜNEŞ 06:32

ÖĞLE 12:23

İKİNDİ 15:32

AKŞAM 18:04

YATSI 19:22

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