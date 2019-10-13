Mecnun Otyakmaz: İstanbul'da şeytanın bacağını kırmak istiyoruz

Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Galatasaray'dan şimdiye kadar ligde İstanbul'da puan alamadıklarını belirterek, "İnşallah bu kez şeytanın bacağını kırar ve o statta ilk puanımızla tanışırız" dedi.

Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, teknik direktör Rıza Çalımbay, teknik heyet ve futbolcular, Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi'nin davetlisi olarak ilçeyi ziyaret etti. İlçede vatandaşlar ile bir araya gelen futbolculara halk yoğun ilgi gösterdi. Başkan ve takım kafilesi öncelikle meşhur Şuğul kanyonunu gezdi. Ardından doğal akvaryum olarak bilinen ve mavi-yeşil renk tonlarıyla hayranlık uyandıran Gökpınar Gölü'nde gezi düzenlendi. Burada kafileye akşam yemeği ikram edildi.

Başkan Mecnun Otyakmaz ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Öncelikle Gürünlülere teşekkür ediyoruz, bizi burada misafir ettikleri için. Belediye başkanımıza, kaymakamımıza teşekkür ediyoruz. Daha önce kendi memleketim Doğanşar ve Divriği ilçelerimize de tarihi ve turistik ziyaretler yapmıştık. Futbolcu kardeşlerime ve teknik heyete teşekkür ediyoruz, bu davete katıldıkları için" dedi.

"PUAN ALMAK İSTİYORUZ"

Cuma günü deplasmanda oynayacakları Galatasaray maçı ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Başkan Otyakmaz, "Bu sezon her şey düşündüğümüz ve tahmin ettiğimiz gibi gidiyor. Bazı sürpriz sonuçlar olsa da takımımızın performansı gayet iyi. Bu Cuma günü de İstanbul'da Galatasaray ile oynayacağız. Şimdiye kadar ligde Galatasaray'dan İstanbul'da galibiyet alamadık. Kupada yenmişliğimiz var ama ligde puan alamadık ama inşallah artık şeytanın bacağını kıracağımız bir karşılaşma olur ve o statta ilk puanımızla tanışırız" diye konuştu.

"HEDEFİMİZ AVRUPA"

İlk 7 haftada 12 puan toplayarak başarılı bir grafik çizdiklerini ifade eden Başkan Otyakmaz, "Bu sene iddialı olduğumuzu, iyi bir takım oluşturduğumuzu, ligden önce çok iyi çalıştığımızı ve takımımıza güvendiğimizi söylemiştik. Her şey düşündüğümüz gibi gidiyor. Devre arasında yapacağımız 1-2 takviye ile de Avrupa hedefini gerçekleştirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Takımın ilçeye gelişi ve karşlanması

-Vatandaşların kafileye ilgisi

-Şuğul kanyonu gezisi

-Gökpınar Gölü gezisi

-Başkan Otyaükmaz'ın açıklaması



SİVAS 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:10

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