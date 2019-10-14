At çiftliğinde yangın Sivas’ta meydana gelen yangında at çiftliği alevlere teslim oldu

Sivas’ta meydana gelen yangında at çiftliği alev alev yandı.

Edinilen bilgilere göre yangın, gece yarısı Sivas'ta Eğriköprü mahallesinde bulunan bir at çiftliğinde meydana geldi. Nerede ve nasıl başladığı bilinmeyen yangında alevler kısa sürede çiftliği sardı. Alev topuna dönen çiftliği gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve vatandaşlar ilk etapta çiftlikte bulunan atları alevlerden kurtardı. Yangın, ekiplerin 1 saat süren çalışmalarının ardından kontrol altına alındı. Sahipleri, çitliği alevler içinde görünce zor anlar yaşadı. Atların zarar görmediği yangında, çiftlik ise kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlattı.

SİVAS 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:11

GÜNEŞ 06:33

ÖĞLE 12:23

İKİNDİ 15:30

AKŞAM 18:03

YATSI 19:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.