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Dipsizgöl şelalesi büyülüyor Dipsizgöl şelalesi Hazan mevsiminde güzelliği ile ziyaretçilerini ...

İHA

Dipsizgöl şelalesi Hazan mevsiminde güzelliği ile ziyaretçilerini büyülüyor.

Dipsizgöl şelalesi büyülüyor Dipsizgöl şelalesi Hazan mevsiminde güzelliği ile ziyaretçilerini büyülüyor

Dipsizgöl şelalesi Hazan mevsiminde güzelliği ile ziyaretçilerini büyülüyor.
Sivas’ın Doğanşar ilçesinde bulunan Dipsizgöl şelalesi, Sonbahar mevsiminde de doğa severlerin uğrak yeri oldu. Ağaçların yapraklarının sararması ile faklı bir güzelliğe bürünen şelale, adeta ziyaretçilerini büyülüyor. Şelaleyi ziyaret edenler, baharda olduğu kadar Dipsizgöl şelalesinin Sonbahar mevsiminde de güzel göründüğünü belirtip, “Dinlenmek ve güzel vakit geçirmek için buraya geliyoruz. Şelaleyi Sonbahar’da görmeyenlerin mutlaka gelip görmesi gerekir” dedi.

SİVAS

14 Ekim 2019 Pazartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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