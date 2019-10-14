Dipsizgöl şelalesi büyülüyor Dipsizgöl şelalesi Hazan mevsiminde güzelliği ile ziyaretçilerini büyülüyor

Dipsizgöl şelalesi Hazan mevsiminde güzelliği ile ziyaretçilerini büyülüyor.

Sivas’ın Doğanşar ilçesinde bulunan Dipsizgöl şelalesi, Sonbahar mevsiminde de doğa severlerin uğrak yeri oldu. Ağaçların yapraklarının sararması ile faklı bir güzelliğe bürünen şelale, adeta ziyaretçilerini büyülüyor. Şelaleyi ziyaret edenler, baharda olduğu kadar Dipsizgöl şelalesinin Sonbahar mevsiminde de güzel göründüğünü belirtip, “Dinlenmek ve güzel vakit geçirmek için buraya geliyoruz. Şelaleyi Sonbahar’da görmeyenlerin mutlaka gelip görmesi gerekir” dedi.

SİVAS 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:11

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