At çiftliğindeki yangında 1 milyon lira maddi hasar

Sivas’ta geçtiğimiz gece at çiftliğinde çıkan büyük yangında yaklaşık 1 milyon liralık madde hasar meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre yangın, gece yarısı Sivas'ta Eğriköprü Mahallesi'nde bulunan Fatih Erbaş’a ait at çiftliğinde meydana geldi. Nerede ve nasıl başladığı bilinmeyen yangında çiftlik tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangının neden olduğu maddi hasar ise bugün yapılan ilk inceleme ile ortaya çıktı. Dört arazi aracının da kullanılmaz hale geldiği yangının neden olduğu maddi zararın 1 milyon lira civarında olduğu tahmin ediliyor.

Yangının ardından polis kundaklama şüphesi olup olmadığına dair inceleme başlattı. Olay yerinde yapılan tespitte deliller ve güvenlik kamerası görüntüleri toplanarak incelemeye alındı. Yangınla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, çiftlikte bulunan atlardan bazıları yoğun dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen atlara su tedavisi uygulandı. Atların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

At çiftliğinin sahibi Fatih Erbaş, maddi hasarının 1 milyon lira civarında olduğunu belirterek, “Geçtiğimiz gün saat 21.00 civarında buradan ayrıldık. Gece yarısı başlamış. Her şey yandı. Arazi araçları da yandı. Atlardan dumandan etkilenenler oldu. Kundaklama olup olmadığını bilmiyoruz. Bunun tespiti için inceleme başlatıldı. Hasarım yaklaşık 1 Milyon TL civarında” dedi.

