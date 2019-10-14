Okul bahçesinde öğrencilerden komando marşı

Sivas’ta öğrenciler Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı'na' destek olmak için Komando Marşı söyledi.

Gürün ilçesinde öğrenciler, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na desteklerini gösterdi. Gürün Cumhuriyet ilkokulu bahçesinde toplanan yaklaşık 200 ilkokul ve ortaokul öğrencileri hep birlikte Komando Marşı söyledi. Marşı bir kız öğrencinin okutması ise dikkat çekti. Öğrenciler daha sonra ‘En büyük asker bizim asker' sloganları attı. Öte yandan, kentte bulunan bazı öğrenciler ise Mehmetçiğe destek vermek amacıyla Türk Bayrağı açarak asker selamı verdi.

SİVAS 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:11

GÜNEŞ 06:33

ÖĞLE 12:23

İKİNDİ 15:30

AKŞAM 18:03

YATSI 19:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.