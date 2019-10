Vali’den bayrak çağrısı Sivas Valisi Salih Ayhan, Barış Pınarı Harekatına destek verilmesi amacı ile ev ve iş yerlerine Türk bayrağı asın çağrısında bulundu

Sivas Valisi Salih Ayhan, Barış Pınarı Harekatına destek verilmesi amacı ile ev ve iş yerlerine Türk bayrağı asın çağrısında bulundu.

Sivas Valisi Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, TBMM’de temsilcileri olan siyasi parti il başkanları ile bir araya gelerek, ‘Barış Pınarı Harekâtı’na il bazında yapılacak destekler ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barışı ve huzuru getirmek üzere başlatılan ‘Barış Pınarı Harekâtı’ sonrası Sivas’ta siyasi partilerle görüş alışverişinde bulunan Sivas Valisi Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, TBMM'de temsilcileri olan partilerin il başkanları ile görüşme gerçekleştirdi.. ‘Barış Pınarı Harekâtı'nın partiler üstü olduğunu vurgulayan siyasi parti il başkanları, bu milli davada her türlü desteğe hazır olduklarını söylediler.

İş birliğinden dolayı il başkanlarına teşekkür eden Sivas Valisi Ayhan, "Vakit, farklılıklarımızı bir kenara bırakıp, şanlı bayrağımızın etrafında toplanma vaktidir. Vatandaşlarımızın evlerine ve iş yerlerine şanlı Türk Bayrağımızı asmalarını istiyoruz. Sivas’ı bayraklarla donatalım, kırmızı beyaz renklerle tam destek mesajımızı vurgulayalım. Bayraklar, valiliğimizden ve belediyemizden temin edilebilecektir. Tarihte her dönem önemli bir merkez olan, Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Sultan Şehir Sivas, her daim devletinin ve kahraman ordusunun yanında olmuştur. Şimdi de askerine, devletine hem duasıyla hem de bayraklarla destek olacaktır." dedi.

Düzenlenen toplantıya Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İdris Tataroğlu, AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu, MHP İl Başkanı Özkan Turan Navruz, BBP İl Başkanı Uğur Bulut ile İyi Parti İl Başkanı Yusuf Koç katıldı. CHP İl Başkanı Ahmet Turan Temel ise il dışında olması nedeniyle toplantıya katılmadı.

