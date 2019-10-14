Sivas barosundan operasyona destek “Meşru savunma hakkı, savaş olarak nitelendirilemez”

Sivas Barosundan yapılan açıklamada, meşru savunma hakkının savaş olarak nitelendirilemeyeceğini belirtilerek operasyona destek verildi.

Sivas Baro Başkanı Av. Hacı Yılmaz Demir tarafından baro adına yapılan yazılı açıklamada, “Barış Pınarı Harekatı ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti, sınır güvenliğini sağlamak üzere Uluslararası Hukuktan doğan meşru savunma hakkını kullanmaktadır. Bu meşru hak kullanımına, bir kısım çevreler son zamanlarda ‘Devletlerin diplomatik ilişkilerini keserek giriştikleri silahlı mücadele’ anlamına gelen savaş benzetmesi ve söylemi içerisindeler. Söz konusu söylem ve benzetmeler kabul edilemez olduğu gibi son derece de hatalı ve kasıtlıdır. ‘Savaş’ ancak diplomatik ilişkileri olan devletlerin diplomatik ilişkileri keserek askeri güçlerini ortaya koyarak gerçekleştirdikleri harp halidir. Bu nedenle Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen harekat gerek Devletler Hukuku gerekse pozitif hukuk açısından bir savaş hali değildir. Bilakis gerçekleştirilen harekat bir kısım terör unsurlarına ve destekçilerine karşı başlatılmış etkin bir askeri mücadele ve müdahaledir.” denildi.

Eleştirileri kınadı

Yapılan açıklamada ayrıca, operasyonla ilgili eleştiride bulunanlar kınanıp, “Asil Türk Milletinin 2000 yıllık kutlu devlet tarihine ve vatan sevdasıyla içselleştirilmiş bağımsızlık olgusuna göz dikenlere karşı en güzel cevap; yine bu asil milletin yetiştirmiş olduğu asil ordu tarafından en iyi şekilde verilmektedir. Sivas Barosu olarak Barış Pınarı Hakeratına karşı haksız, çirkin ve kabul edilemez söylemler içerisinde bulunan bir kısım çevrelere şiddetle karşı çıkarak, o çevreleri kınıyoruz. Yine Türk Silahlı Kuvvetlerimizin her daim yanında olduğumuzu da ifade ederek; bir kez daha gerek harekat esnasında, gerekse daha önce bu toprakları bizlere vatan kılmak amacıyla canlarını hiçe sayarak şehadete erişen aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, şehitlerimize rabbimizden rahmet, kahraman gazilerimize de acil şifalar diliyoruz.” Denildi.

SİVAS 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:11

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