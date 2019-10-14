Okçulardan anlamlı gösteri “Amatör Sporlar Haftası” etkinlikleri kapsamında Sivas’ta düzenlenen okçuluk gösterilerinde, sporcular bu sefer yaylarını Barış Pınarı Harekatı’nda ki Mehmetçik için gerdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Okçuluk İl Temsilciliği organizesinde Sivas’ta Amatör Spor Haftası programları kapsamında okçuluk gösterileri gerçekleştirildi.

4 Eylül Spor Kompleksinde yapılan okçuluk gösterilerine yaklaşık 30 sporcu katılarak hünerlerini sergiledi.

Heyecan yarışmada sporcular anlamlı bir davranışa imza attı. Sporcular yaylarını Barış Pınarı Harekatı’nda ki Mehmetçik için gererek, oklarını fırlattı. Türk ordusunun her zaman yanlarında olduğunu söyleyen sporcular; “Kalbimiz, gönlümüz onlarla” dedi.

Okçuluk İl Temsilcisi Ufuk Demir ise, gösteriye katılan takımları tebrik etti.

SİVAS 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:11

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