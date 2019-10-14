Vali Ayhan: “Geleceğin kayakçıları yetişiyor” Sivas Valisi Salih Ayhan, Kış Sporları Eğitim Merkezinde kayak eğitimi alan sporcuların antrenmanlarını takip etti. Ayhan: “Kış sezonu öncesinde sporcularımıza başarılar diliyorum. Sivas’tan çok iyi kayakçılar çıkacak” dedi.

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Kış sezonu öncesinde Sivas Gençlikspor Kayak takımı çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor.

Aralıksız bir şekilde eğitim alan kursiyerleri, Kış Sporları Eğitim Merkezinde ziyaret eden Sivas Valisi Salih Ayhan, antrenörlerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Sporculara yeni sezon öncesi başarılar dileyen Ayhan; “Yaz boyunca hafta içi ve hafta sonu kayak yapan çocuklarımız sabırsızlıkla kışı bekliyor. Geleceğin kayakçılarını burada yetiştiriyoruz. Çalışmalar tam gaz devam ediyor. Kış sezonu öncesinde sporcularımıza başarılar diliyorum. Sivas’tan çok iyi kayakçılar çıkacak” dedi.

Daha sonra Vali Salih Ayhan, sporcularla toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.

SİVAS 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:11

GÜNEŞ 06:33

ÖĞLE 12:23

İKİNDİ 15:30

AKŞAM 18:03

YATSI 19:20

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