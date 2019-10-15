Sivas’ta 370 SİT alanı bulunuyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018 yılı Kültürel Miras verilerini açıkladı. Buna göre Sivas’ta 370 SİT alanı ile 710 taşınmaz kültür varlığı bulunuyor.

Sivas’ta 2018 yılı sonu itibariyle bulunan 710 adet taşınmaz kültür varlığının 338’i sivil mimarlık örneği, 154’ü dinsel, 104’ü kültürel, 54’ü idari, 3'ü askeri, 10’u endüstriyel ve ticari, 33’ü mezarlık, 2’si şehitlik, 10’u kalıntılar, 2’si anıt ve abideden oluştu.

Verilere göre Sivas’ta toplam 370 SİT alanı olduğu açıklandı. Bunun 360’ını arkeolojik SİT alanı, 3’ünü tarihi SİT alanı, 7’sini ise diğer SİT alanları oluşturdu.

SİVAS 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:12

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