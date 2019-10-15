Sivas’ta 4 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasında

Sivas’ta meydana trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 12.30 sıralarında SivasKayseri yolu Kovalı Kavşağı mevki yakınlarında meydana geldi. N.K idaresindeki 27 E 3544 plakalı otomobil ile S.A yönetimindeki 58 NP 078 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Kazayı görenlerin ihbar etmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentte bulunan hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde N.K idaresindeki 27 E 3544 plakalı otomobilin kavşağı geçeceği sırada Kayseri istikametinden Sivas istikametine giden 58 NP 078 plakalı otomobil ile çarpıştığı görüldü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

SİVAS 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:12

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