Sivas'ta eğitim gören Afrikalı öğrencilerden Mehmetçiğe destek Uluslararası Şehit Münir Murat Ertekin Anadolu İmam Hatip Lisesinde eğitim gören 45 farklı ülkeden öğrenciler, Komando Marşı okuyarak Mehmetçiğe destek verdi

Sivas'taki Uluslararası Şehit Münir Murat Ertekin Anadolu İmam Hatip Lisesinde eğitim gören 45 farklı ülkeden öğrenciler, Komando Marşı okuyarak Mehmetçiğe destek verdi.

Sivas'ta bulunan Uluslararası Şehit Münir Murat Ertekin Anadolu İmam Hatip Lisesinde 45 farklı ülkeden 80 öğrenci eğitim görüyor. Ülkelerinden uzakta eğitim gören ve zamanlarının çoğunu okulda geçiren öğrenciler, her sabah güne Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'de yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçikler için dua ederek başlıyor. Mehmetçiğe dua eden öğrenciler, bugün harekata destek vermek amacıyla okul bahçesinde toplanarak Komando Marşı'nı okudu. Hilal şeklini alan öğrenciler, marşı okudukları esnada kendi ülke bayraklarını ve Türk bayrakları açtılar. Havadan da görüntülenen öğrenciler, Türk ordusunun Barış Pınarı Harekatı'nda muzaffer olacağını belirterek, Mehmetçiğe desteklerinin tam olduğunu söylediler.

SİVAS 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:13

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