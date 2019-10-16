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(Özel haber) Rıza Çalımbay: "Galatasaray'dan puan ya da puanlar almak istiyoruz" Sivasspor’un ...

İHA

Sivasspor'un tecrübeli Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray maçı öncesi takımına güvendiğini dile getirerek, sarıkırmızılılar karşısında puan ya da puanlarla dönecklerini ifade etti.

(Özel haber) Rıza Çalımbay: "Galatasaray'dan puan ya da puanlar almak istiyoruz" Sivasspor’un tecrübeli teknik direktörü Rıza Çalımbay: "Takımıma güveniyorum"

Sivasspor’un tecrübeli Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray maçı öncesi takımına güvendiğini dile getirerek, sarıkırmızılılar karşısında puan ya da puanlarla dönecklerini ifade etti.
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig’in 8. haftasında 18 Ekim Cuma günü oynanacak olan Galatasaray maçı, takımın 7 haftalık performansı ve Avrupa kupaları hedefine ilişkin İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Çalımbay, göreve geldiğinde takımdaki birçok futbolcunun gittiğini ifade ederek, "Biz Sivasspor’a başlarken, takımın yüzde 60’ı gitmişti. Takım dağılmıştı. Sözleşmesi bitenler, ayrılmak isteyenler vardı. Biz 910 kişiyle bir hazırlık dönemi geçirdik. Sonra genç arkadaşlarımızı takımımıza aldık ve sonra da yavaş yavaş transferlere başladık. Yepyeni bir takım gibi başladık. Transferlerimizde geç kaldığımız için biraz sıkıntı yaşadık. Sonra transferlerimizi de yavaş yavaş yaptık. Yayıncı kuruluşla, kulüplerin arasındaki sıkıntıdan dolayı, bazı transferler yapılamadı. Sadece biz değil, bütün takımlar sıkıntı yaşadı. İyi ve mütevazi bir kadro kurduk. İlk maçımızda Türkiye’nin en iyi takımlarından bir tanesiyle oynadık. Beşiktaş ile oynadık. Birde ligin ilk maçı taraftarımızın da desteğiyle iyi oynayarak güzel bir maç kazandık" şeklinde konuştu.

"Durumumuz gayet iyi"
Deneyimli çalıştırıcı, basın mensuplarının 'Beşiktaş maçından sonra düşüş yaşandı mı?' sorusuna ise şu cevabı verdi:
"Biz aslında düşüş yaşamadık. Bazı arkadaşlarımız lig başladığında geldi. Onun için o sıkıntılar yaşanacaktı. Onu yaşadık ama ondan sonra toparlandık. Şu anda da güzel bir konumumuz var. Durumumuz gayet iyi. Önemli olan tabii ki bu istikrarı korumak. Bizim bütün amacımız da bu. Bugüne kadar gayet iyi geldik. Şimdi önümüzde oynayacağımız çok çok önemli bir Galatasaray maçımız var."

"Ben hedefli bir takım istiyorum"
Avrupa Kupaları hedefi ile ilgili yöneltilen soruya Çalımbay, bu konuda konuşmanın henüz erken olabileceğini vurgulayarak, "Tabii ki bütün hedeflerden bir tanesi çok iyi yere gelmek. Avrupa’ya gitmek, ilk 5’in içinde olmak Zaten ben buraya gelirken söyledim. Eğer yukarıya oynayacaksak geleyim dedim. Ben artık hedefli bir takım istiyorum. Bizim kadromuz iyi bir kadro, genç bir kadro. Bizim en iyi transferlerimiz Mert Hakan, Erdoğan Yeşilyurt, Armin. Bunlar bizim yeni transferlerimiz. Özellikle geçen sezon doğru dürüst oynayamamış Erdoğan ve Mert Hakan. Bunlar şuanda bizim en iyi oyuncularımızın başında geliyorlar. Çok iyi bir yönetimimiz var. Taraftarımız da çok çok iyi. Çok iyi bir uyum var, takımda arkadaşlık dört dörtlük. Bunu da sahaya yansıttığınız zaman iyi şeyler geliyor ama işimiz çok zor. Lig göründüğü gibi değil. Geçen sezon bana göre tempo, her şey düşük. Bu sene Fenerbahçe’nin yukarıya oynamasından dolayı daha çekişmeli maçlar olacak. Hem yukarısı, hem de aşağısı. Onun için her puan çok önemli. Biz kaybettiğimiz puanlara çok üzülüyoruz. Örneğin, Alanya maçı olsun en son. Bizim mutlaka ilk yarıyı çok iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor" açıklamasını yaptı.

"Galatasaray'dan puan ya da puanlar almak istiyoruz"
Çalımbay, ligin 8. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacakları maça mutlak puan yada puanlar aramak için çıkacaklarını söyledi. Çalımbay, "Galatasaray, son yılların en başarılı takımı. Şampiyonluğa oynuyor ve çok çok iyi bir kadroya sahip. Anadolu takımı ile onların arasında bir dengesizlik var zaten. Onların aldığı 1 tane oyuncuyla biz belki bir tane takım yapıyoruz. Çıkacağımız takım, Şampiyonlar Liginde Türkiye’yi temsil eden bir takım. Hem Şampiyonlar Ligi oynuyor, hem lig oynuyor. İyi bir kadroları var. En önemli şeylerden bir tanesi, deplasmanda oynuyor olmamız. Biz her şeyin farkındayız. Biz maçta galip gelmek istiyorsak, en önemli şey kendine güvenmek ve inanmak gerekiyor. Biz o doğrultuda maça çıkacağız. Bizim amacımız oradan puan yada puanlar almak ama işimizin çok zor olduğunu biliyoruz" dedi.

"Takımıma güveniyorum ve inanıyorum"
Tecrübeli çalıştırıcı, son olarak oyuncularına Galatasaray maçı için güvendiğini vurgulayarak, "Çok mücadele etmemiz gerekiyor. Oyundan hiç kopmamamız gerekiyor. Maçı çok iyi şekilde yaşamamız gerekiyor. Ne kadar baskı olursa olsun, taraftar baskısı vs. ne olursa olsun onlarla da mücadele etmemiz gerekiyor. Kafa olarak, mükemmel bir şekilde maça çıkmamız gerekiyor. Çünkü oradan puan yada puanlarla ayrılalım. Her türlü oyuncuya sahipler. Bir tek Galatasaray değil, Fenerbahçe olsun, Beşiktaş olsun, Trabzonspor olsun bunlar her türlü alternatifli oyunculara sahipler. Bana göre en iyi kadro Başakşehir’de. Onlarında o yönde fazla güçleri var. Ben Galatasaray maçı için takımıma güveniyorum, inanıyorum. Biz oradan puan yada puanlarla döneceğiz" diye konuştu.

SİVAS

16 Ekim 2019 Çarşamba

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