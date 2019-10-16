Otomobil direğe çarptı, sürücü ve eşi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde Plaka Tanıma Sistemi (PTS) direğine çarpan otomobilin sürücü Necati Bakıcı (58) ile eşi Hatice Bakıcı (58) ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde D-100 karayolu eski Erzincan yolu yakınlarında meydana geldi. Necati Bakıcı yönetimindeki 28 DF 539 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, Plaka Tanıma Sistemi direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle, sürücü ve eşi Hatice Bakıcı araç içerisinde sıkıştı. Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Yaralılar, çevrede bulunan vatandaşlar ve Suşehri Belediyesi ekiplerinin yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkartılarak Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalelerin ardından durumu ağır olan Bakıcı çifti ambulansla Sivas'a sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



SİVAS 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:13

GÜNEŞ 06:35

ÖĞLE 12:23

İKİNDİ 15:28

AKŞAM 18:00

YATSI 19:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.