Sivasspor’un 3 büyüklere karşı karnesi Sivasspor, Galatasaray maçıyla Süper Lig’de 3 büyüklere karşı 80. sınavını verecek

D.G. Sivasspor, Galatasaray maçıyla birlikte Süper Lig’de 3 büyüklere karşı 80. sınavını verecek. Geride kalan maçlarda kırmızıbeyazlılar, 17 galibiyet elde etti.

Süper Lig’de 20052006 sezonundan itibaren mücadele eden Sivasspor, yarın Galatasaray’a karşı ligdeki 27. randevusuna çıkacak. Yiğidolar, ligde bugüne kadar Fenerbahçe ile 26 kez, Beşiktaş ile de 27 kez karşılaştı. ’3 büyükler’ ile son 14 sezonda ligde yaptığı 79 maçta 17 galibiyet elde eden Sivasspor, bu 3 rakibiyle oynadığı maçlarda sahadan 12 kez beraberlikle, 50 kez da mağlubiyetle ayrıldı.

Sivasspor’un bu takımlar içinde en başarısız olduğu ekip, Galatasaray oldu. Galatasaray ile ligde 26 kez karşılaşan kırmızıbeyazlılar, rakibine karşı 5 defa galibiyet sevinci yaşadı. Galatasaray’a 17 kez yenilen Sivasspor, 4 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı. Bu maçlarda Galatasaray’ın 57 golüne, Sivasspor 32 golle yanıt verdi. Kırmızıbeyazlılar, İstanbul’da rakibiyle yaptığı 13 lig maçını da kaybetti.

Sivasspor, Fenerbahçe’yi ise 4 kez mağlup etti. İki ekip arasındaki 26 maçtan 17’sinde Fenerbahçe sahadan galip ayrıldı, 5 maç beraberlikle sonuçlandı.

Yiğidolar, Beşiktaş ile yaptığı maçlarda ise ilginç bir istatistiğe imza attı. Rakibini 9 kez mağlup eden Sivasspor, bu galibiyetlerin 4’ünü 10’lık skorlarla elde etti. Kırmızıbeyazlılar, ligde 13 defa yenildiği rakibiyle 5 kez de berabere kaldı. Kırmızıbeyazlılar, ’3 büyükler’ karşısındaki son galibiyetini, bu sezon ligin ilk haftasında Sivas’ta Beşiktaş’ı 30 yenerek elde etmişti.

Sivasspor’un Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’a karşı galibiyetleri



20052006 Beşiktaş Sivasspor: 0 1

20062007 Beşiktaş Sivasspor: 0 1

20072008 Beşiktaş Sivasspor: 1 2

20082009 Sivasspor Galatasaray: 2 0

20082009 Sivasspor Fenerbahçe: 2 1

20102011 Sivasspor Galatasaray: 2 1

20112012 Sivasspor Fenerbahçe: 2 0

20102011 Sivasspor Beşiktaş: 1 0

20122013 Fenerbahçe Sivasspor: 1 2

20122013 Beşiktaş Sivasspor: 0 1

20132014 Sivasspor Fenerbahçe: 2 0

20132014 Sivasspor Galatasaray: 21

20132014 Sivasspor Beşiktaş: 30

20172018 Sivasspor Beşiktaş: 21

20172018 Sivasspor Galatasaray: 21

20182019 Sivasspor Galatasaray: 41

20182019 Beşiktaş Sivasspor: 12

20192020 Sivasspor Beşiktaş: 30

SİVAS 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:14

GÜNEŞ 06:37

ÖĞLE 12:22

İKİNDİ 15:27

AKŞAM 17:58

YATSI 19:16

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