Sivasspor’un Galatasaray kafilesi belli oldu

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Süper Lig’in 8. haftasında Galatasaray ile mücadele olacak D.G. Sivasspor’da maçın kamp kadrosu açıklandı. Sakatlıkları devam eden Serhiy Rybalka, Barış Yardımcı ve Furkan Sağman kafilede yer almadı.

Galatasaray ile deplasmanda mücadele edecek olan Sivasspor'un kamp kadrosu şöyle:

“Ali Şaşal Vural, Mamadou Samassa, Muammer Yıldırım, Aaron Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Fatih Aksoy, Marcelo Goiano, Uğur Çiftçi, Paul Paap, Ziya Erdal, Abdou Razack Traore, Armin Djerlek, Emre Kılınç, Erdoğan Yeşilyurt, Fernando Andrade, Hakan Arslan, İsaac Cofie, Mert Hakan Yandaş, Volkan Eğri, Arouna Kone, Hugo Vieira, Mustapha Yatabare.”

17 Ekim Cuma günü Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak olan Galatasaray D.G. Sivasspor mücadelesi saat 20.30’da başlayacak.

SİVAS 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:14

GÜNEŞ 06:37

ÖĞLE 12:22

İKİNDİ 15:27

AKŞAM 17:58

YATSI 19:16

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