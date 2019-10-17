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"Rütbesi Türk" adlı kitap yayınlandı Gazeteci Aydın Deliktaş'ın kaleme aldığı "Rütbesi Türk" adlı ...

İHA

Gazeteci Aydın Deliktaş'ın kaleme aldığı "Rütbesi Türk" adlı kitap, yayınlanarak raflardaki yerini aldı.

"Rütbesi Türk" adlı kitap yayınlandı Gazeteci Aydın Deliktaş'ın kaleme aldığı "Rütbesi Türk" adlı kitap,yayımlanarak raflardaki yerini aldı.

Gazeteci Aydın Deliktaş'ın kaleme aldığı "Rütbesi Türk" adlı kitap, yayınlanarak raflardaki yerini aldı.
Gazeteci Aydın Deliktaş'ın ilk kitabı olan “Rütbesi Türk” adlı kitap, 1893 yılından 1942 yılına kadar bir savaş gazisinin hayatı üzerinden yaşanan tarihi olayları anlatıyor. Ayrıca iki savaşta gazi olmasına rağmen bir yüzbaşının siyasetin amansız dişlileri arasında un ufak edilişini konu alıyor. Alanında az sayıda örneği olan ve bir gazinin tüm hayatını belgelere dayalı olarak dile getiren kitap hem bir biyografi hem de tarihi bir roman olma özelliğini taşıyor. Kitap ayrıca 1893 ile 1942 yılları arasında Sivas'taki günlük hayattan da paragraflar barındırıyor.
Toplam 208 sayfadan oluşan kitapla ilgili bilgiler veren Gazeteci Aydın Deliktaş, çoğunluğu Sivas’ta geçmiş olan bir yaşam öyküsünü, objektif bir şekilde ve hikayeleştirerek kaleme aldığını söyledi. Askeri alanda önemli başarılara imza atan ve iki kez farklı savaşlarda gazi olan Yüzbaşı Seyit Mehmet Öktem’in yaşantısının emeklilik döneminde uğradığı haksızlıkları aile bireylerinin anlatımı ile kaleme aldığını belirten Deliktaş, “Kahramanımız Çatalca Savaş'ında önemli bir inisiyatif almış, burada gazi olduktan sonra tenzili rütbe ile üsteğmen ve yüzbaşılığa kadar yükselmiş önemli bir asker. Sarıkamış harekatında ise ayaklarının donması sonucu sol ayak parmakları kesilmesine rağmen, aynı rütbe ile görevini sürdürmüş bir kahraman. Ancak onun emekliliğinden vefatına kadar yaşadıkları son derece hazin. Cumhuriyete son derece bağlı bu gazimiz, uğradığı büyük haksızlıklarla tek başına mücadele etmesine rağmen, hukuken kazanamamış bir Gazi. Aslında kitabın konularından tek bir tanesi bile başlı başına kitap yazılacak kadar değerli. Önsöz de de belirttiğim gibi bu kitap Türk olmayı coşkulu biçimde omuzlarında taşıyan her memleket evladının anısında Seyit Mehmet'e bir saygı duruşu” dedi.
Kitap çalışmalarına 2016 yılında başladığını ve 2017 yılında torunu Seyit Ayhan Öktem’in de aracılığı ile belge toplamaya başladığını belirten Gazeteci Aydın Deliktaş, “Bu kitapta benim kadar en az torununun da katkısı ve emeği var. Ayrıca hayatta olan kızı Sıddıka Öktem (Demirkol) hanımefendinin hafızasında tazeliğini koruyan tüm anıları, bana ışık oldu ve yol gösterdi. Sayısız yazışmanın ardından bize ulaşan resmi belgelerin büyük çoğunluğu Osmanlıca olduğu için bu konuda da imdadımıza Prof. Dr. Sayın Recep Toparlı yetişti ve Türkçe’ye çevirdi. En önemli desteklerden birini de Sayın Ahmet Necip Günaydın’dan gördüm. Onlara ve destek olan herkese teşekkür ediyorum. Kitap gerek anlatımımız gerekse belgelerimiz ile bir döneme ışık tutacağı gibi Milli Mücadele'nin unutulup gitmiş sayısız kahramanının hayatlarının ne kadar araştırmaya değer olduğunu da gözler önüne serecektir” diye konuştu.
Öte yandan Deliktaş, çok farklı bir konuda yine Sivas’ta yüz yıl önce yaşanmış bir hadise ile ikinci kitabının hazırlıklarına başladığını ifade etti.

SİVAS

17 Ekim 2019 Perşembe

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