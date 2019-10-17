Sivas’tan sınıra sağlıkçı çıkarması

Barış Pınarı Harekatında görev yapmak üzere Sivas’tan çok sayıda sağlık çalışanı ve araç sınıra hareket etti.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında sınır bölgelerinde görevlendirilmek üzere Sivas’tan 1 ambulans helikopter, 6 ambulans ve 40 sağlık personeli sınıra hareket etti. Konuyla ilgili açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Selçuk Moğulkoç, personelin sağ salim dönmelerini temenni ettiklerini belirterek, “Sınırlarımızdaki terör tehdidini sona erdirmek, vatanından sökülmüş milyonlarca insana güvenli bir hayat sağlamak, ailelerinden ve yuvalarından koparılmış yavrulara güvenli bir yuva oluşturmak, içinde bulunduğumuz coğrafyaya barış ve esenlik getirmek için düzenlenen Barış Pınarı Harekâtına katılan tüm askerlerimizin rabbim yar ve yardımcısı olsun. Harekât kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri´nin personelinin ve yerel halkın sağlık tedbirlerini almak için; 7 Ulusal Medikal Kurtarma ekibi, 10 ambulans ve helikopter personeli ile toplam 40 sağlık personeli, 6 UMKE aracı, 2 kara ambulansı ve 1 Helikopter ambulans ile bölgeye hareket etmiştir. Bakanlığımızın vermiş olduğu görevlendirme doğrultusunda sağlık kadromuz, cephe gerisinde ve sınır hattında oradaki halkın, askeri personelimizin canlarına herhangi bir zeval gelmemesi için harekât alanındaki bölge ve mobil hastanelerimizde görevlerine başlamışlardır. Başta askerimiz ve görev yapacak olan sağlık ekiplerimizin de harekât sonrası ailelerine, memleketlerine sağ salim dönmelerini temenni ediyoruz.”dedi.

SİVAS 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:14

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