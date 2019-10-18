Denize kıyısı olmayan Sivas, dünyaya balık ihraç ediyor

Sivas’ın Suşehri ilçesinde bulunan Çamlıgöze baraj gölünde üretilen kafes balıkları, dünyanın birçok ülkesine ihraç ediliyor.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Gazlıgöze baraj gölünde bulunan balık çiftliklerini yerinde ziyaret etti. Yıllardır gölde kafes sistemi ile alabalık ve somon üretimi yapan Alper Sermet’ten bilgi aldı. Tekne ile göre açılıp kafeslerde de inceleme yapan Ayhan, balıkları yemledi.

Ayhan burada yaptığı açıklamada, “İlimizin gurur kaynağı olan bir alabalık üretim işletmesindeyiz. Böyle bir tesisi kazandırmasından dolayı işletme sahibine teşekkür ediyorum. Gurur duyacağız, Türkiye’nin üretim kabiliyetini kabartacak güzel bir tesis olmuş. Tek pare üretim yeri olarak büyüklük açısından Türkiye’nin en büyük tesisi. Belki başka yerlerde lokal olarak birleştirildiğinde daha büyük tesisler olabilir ama, yek pare barajın ortasında tesis olarak burası Türkiye’nin en büyük alabalık tesisi olması gurur verici. Doğal ortamda modern imkanları kullanarak üretim yaparak vatandaşa bu hizmeti sunması güzel bir çalışma. 100 kişiye istihdam sağlaması ve sürekli kapasitesini artırması ise ayrı güzel bir çalışma. Buradan Karadeniz bölgesine balık satması ise işin ayrı bir ilginç tarafı. Demek ki ilimizin her tarafında ayrı bir güzellik var. Bu sebeple ürettiğin zaman her güzellik ortaya çıkıyor” dedi.

Sermet ise yaptığı açıklamada tesislerinin bir bütün olarak alanında Türkiye’nin en büyüğü olduğunu, yaklaşık 100 kişinin çalıştığı tesiste üretilen balıkların dünyanın bir çok ülkesine ihraç edildiğini belirtti.

SİVAS 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:15

GÜNEŞ 06:38

ÖĞLE 12:22

İKİNDİ 15:26

AKŞAM 17:57

YATSI 19:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.