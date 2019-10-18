Muhtarlardan Mehmetçiğe selam Sivas’ta 19 Ekim Muhtarlar günü programı için bir araya gelen Muhtarlar ve Sivas Valisi Salih Ayhan Mehmetçiğe asker selamı gönderdi.

Sivas’ta 19 Ekim Muhtarlar günü programı için bir araya gelen Muhtarlar ve Sivas Valisi Salih Ayhan Mehmetçiğe asker selamı gönderdi.

Sivas Valiliği İdare ve Denetim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Muhtarlar Toplantısına, Vali Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan, ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri ile muhtarları katıldı. Toplantıda, Sivas Valisi Salih Ayhan, tüm muhtarların Muhtarlar Günü'nü kutladığını belirterek, “ Muhtar halka en yakın seçilmiş yönetim birimidir, devletin halkla en sıcak temas noktasıdır, devletin güler yüzü ve şefkat elidir, halkın yönetime katılımının en önemli aracıdır. İşte tüm bu işlevleri yerine getiren muhtarlar, özetle demokrasinin ve sistemin vazgeçilmez yapı taşlarıdır ” dedi.

19 Ekim’in devletin millete bakışı olduğunu anımsatan Vali Ayhan, “19 Ekim, devletin vatandaşı merkeze alması ve onları en büyük değer olarak, efendi olarak görmesidir. Hülasa, devletmillet bütünleşmesinin en bariz göstergesidir. Demokrasi kültürümüzün ilk basamağını teşkil eden muhtarlar, millet iradesiyle devletin şefkat elinin kesiştiği noktayı temsil etmektedir. Ülkemiz, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi anlamında da devrim niteliğinde adımlar atmıştır. Muhtarlık kurumu da bu değişimden olumlu yönde kazanımlar elde etmiştir ” diye konuştu.

Muhtarların merkezi kurumsal yapıya dâhil edilebilmesi, iş ve işlemlerinin daha sağlıklı takip edilebilmesi için İçişleri Bakanlığı bünyesinde 'Muhtarlar Daire Başkanlığı' kurulduğunu hatırlatan Vali Salih Ayhan, “Bu yapının devamı olarak da belediyelerde 'Muhtarlar Müdürlüğü' tesis edildi. 2015'den itibaren de, her yıl 19 Ekim tarihinin 'Muhtarlar Günü' olarak kutlanması kararlaştırılmıştır. Muhtarlar Sayın Cumhurbaşkanı’mızın kendilerini kabulüyle en üst düzeyde muhatap bulmuşlar ve bu sayede tam manasıyla vatandaşla devlet arasında köprü olma işlevine kavuşmuşlardır. Bu aynı zamanda milleti, vatandaşı merkeze almanın ve onları en büyük değer olarak görmenin en somut ifadesidir” şeklinde konuştu.

Muhtarların mahalle ve köylerinde birlik ve beraberliği tesis etmeleri gerektiğini belirten Vali Ayhan, “Bugünlerde birlik ve beraberliğin ülkemiz açısından ne kadar önem arz ettiğine hepimiz şahit oluyoruz. Bizi ülke olarak diğer ülkelerden, millet olarak diğer milletlerden ayıran en önemli özelliklerimizin başında zor zamanlarımızda sımsıkı birbirimize sarılmamız, tüm ülke tek oluşumuz. Barış Pınarı Harekâtı ile şuan bu özelliğimizi tüm dünyaya bir kez daha gösteriyoruz. Bu harekât bize bir konuyu daha unutmamız gerektiğini de çok iyi gösterdi. Süreç boyunca yanımızda ve karşımızda olanlara baktığımızda Türkiye’nin her daim güçlü olması gerektiğini çok daha iyi gördük” diye konuştu.

Programın sonunda Vali Salih Ayhan ve il protokolü muhtarlar ile birlikte asker selamında durdu.

SİVAS 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:15

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