Sivasspor, 5 maç sonra yenildi

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Süper Lig ekiplerinden D.G. Sivasspor, ligin 8. haftasında Galatasaray’a 32 mağlup oldu. Yiğidolar bu sonucun ardından ligde 5 maç sonra yenildi.

Süper Lig’de sezona iyi başlayan Sivasspor, 5 maç aradan sonra mağlup oldu. Ligde bu sezonki tek yenilgisini 2. haftadaki Çaykur Rizespor maçında yaşayan kırmızıbeyazlı takım, 2 galibiyet, 3 beraberlik alırken mağlubiyet görmedi.

Galatasaray karşılaşmasıyla D.G. Sivasspor’un 5 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Sivasspor bu sezon sadece deplasmanda Çaykur Rizespor’a 21 mağlup oldu.

SİVAS 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:16

GÜNEŞ 06:39

ÖĞLE 12:22

İKİNDİ 15:25

AKŞAM 17:56

YATSI 19:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.