Sivasspor, 5 maç sonra yenildi

Süper Lig ekiplerinden D.G. Sivasspor, ligin 8. haftasında Galatasaray’a 32 mağlup oldu. Yiğidolar bu sonucun ardından ligde 5 maç sonra yenildi.
Süper Lig’de sezona iyi başlayan Sivasspor, 5 maç aradan sonra mağlup oldu. Ligde bu sezonki tek yenilgisini 2. haftadaki Çaykur Rizespor maçında yaşayan kırmızıbeyazlı takım, 2 galibiyet, 3 beraberlik alırken mağlubiyet görmedi.
Galatasaray karşılaşmasıyla D.G. Sivasspor’un 5 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.
Sivasspor bu sezon sadece deplasmanda Çaykur Rizespor’a 21 mağlup oldu.
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