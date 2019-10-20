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Güvercinleri tutup santim santim ölçüyorlar Sivas Güvercinleri Araştırma Geliştirme ve Koruma ...

İHA

Sivas Güvercinleri Araştırma Geliştirme ve Koruma Derneği'ne üye akademisyenler sadece Sivas'a özgü olduğu düşünülen taklacı ve oyuncu güvercin ırkını tescillemek için çalışma başlattı

Güvercinleri tutup santim santim ölçüyorlar Sivas Güvercinleri Araştırma Geliştirme ve Koruma Derneği'ne üye akademisyenler sadece Sivas'a özgü olduğu düşünülen taklacı ve oyuncu güvercin ırkını tescillemek için çalışma başlattı

Sivas Güvercinleri Araştırma Geliştirme ve Koruma Derneği'ne üye akademisyenler sadece Sivas'a özgü olduğu düşünülen taklacı ve oyuncu güvercin ırkını tescillemek için çalışma başlattı
Sivas Güvercinleri Araştırma Geliştirme ve Koruma Derneğine üye akademisyenler, Sivas coğrafyasına özgü nitelikler taşıyan 'Sivas taklacı ve oyuncu güvercin' ırkının Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tescillenmesi için çalışma başlattı. Çalışma, Prof. Dr. Faruk Balcı, Doç. Dr. Sevgi Durna Daştan ve Dr. Öğretim üyesi Taner Daştan tarafından yürütülüyor. Çalışmalarda 'Sivas taklacı ve oyuncu' güvercin ırkının özelliklerinin belirlenmesi için güvercinlerin ağırlıkları, kanat ölçüleri, gaga ölçüleri, kafa ölçüleri, boy ölçüleri, ayak ölçüleri, kuyruk ölçüleri gibi ölçümler tek tek yapılıyor. Uzun ve zahmetli süren saha çalışmalarının ardından 'Sivas taklacı ve oyuncu' güvercinin tescili için Tarım ve Orman Bakanlığına başvuruda bulunulacak.
Çalışmalar hakkında bilgi veren Profesör Dr. Faruk Balcı, "Sivas’ta bulunma nedenlerimizden en önemlisi Sivas taklacı, oyuncu güvercininin ırk özelliklerini ortaya koymak. Bu türün ırk tescilinin resmi olarak yapılması için tescilin başlatmaktı. 2 gündür çalışıyoruz, ırkın genel özelliklerinin tanımladık. Bunlar morfolojik bir ırk özelliği oluyor. Ölçümsel olarak özelliklerini belirlemelerine başladık. Performans özellikleri, uçuş özellikleri onları belirleyerek aynı zamanda genetik çalışmaları için materyaller alıp bunların hangi genleri barındırdığına yönelik çalışmalarımızı yapacağız. Her ırk güvercin morfolojik olarak ve performans özelikleri olarak birbirinden ayrıdır. Sivas güvercininin genel olarak yapısal özelliğine baktığımız zaman cesur ve atletik yapı görüyoruz. Göğüsleri oldukça geniş, buda akciğer kapasitesinin çok yüksek olduğunu gösteriyor. Çok harika kafa ve boyun yapısı var. Bütün bacaklar, vücut oranı hepsi bir uçuş güvercini için olması gereken özellikleri ideal bir şekilde barındırmaktadır. Uçuş özelliği çok uzun süre uçma ve uçmaya dayanıklılığı çok üst düzeyde olan bir ırk. Yaptığımız çalışmalar sonrası Tarım Bakanlığı Tarımsal Araştırma ve Geliştirme genel müdürlüğünde ırk tescil komisyonu var proje yaparak ırkımızı tescil etmek için oraya başvuruda bulunacağız. Orada ırk tescil komisyonu var, bu verilerimizi ortaya koyduğumuz zaman onlar inceleyip bunu bir ırk olarak tescil edip resmi gazetede yayınlayacaklar” dedi.

"Bir güvercinin ölçümleri 5 dakika sürüyor"
Sivas Güvercinleri Araştırma Geliştirme ve Koruma Derneği Başkanı Haluk Karyağdı, çalışmalarda her bir güvercinin özelliklerini belirlemek için 5 dakika süren detaylı bir çalışma yapıldığını söyledi. Karyağdı, “ Üniversiteden hocamız sevgi hanım Sivas taklacı güvercininin ırk çalışmasını yapacağını söyleyince mutlu olduk. Derneğimizin en büyük amaçlarından biriside bu ırkımızı tescil ettirmekti. Şükürler olsun hocamız böyle bir çalışmaya ön ayak oldu. Eşi de bizim bu çalışmamıza büyük destek verdi. Faruk Balcı hocamız çalışmalarını yapmak için Bursa’dan geldi. Kuşlarımızı inceledi belirli alt yapı çalışmalarını başlattılar. Ben bu çalışmanın bu kadar detaylı olacağını tahmin etmemiştim. Hocamıza gerçekten çalışmaları için teşekkür ederim. Sivas'ımız da gerçekten böyle güzel bir değer var, bu değeri bilimsel olarak da ortaya koysak güzel olacak. Güvercinleri tek tek tartılması, bütün ölçüleri yapılıyor. Bir güvercinin ölçüm işlemleri 5 dakika sürüyor. Kanat ölçüsü, boy ölçüsü, ayak ölçüsü, kuyruk ölçüsü yapılıyor. Çok geniş çaplı bir çalışma yapılıyor” dedi.

SİVAS

20 Ekim 2019 Pazar

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