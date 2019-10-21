Gemerek Devlet Hastanesinde Hacamat Polikliniği Açıldı

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Gemerek Devlet Hastanesi bünyesinde faaliyet gösterecek olan hacamat polikliniği hasta kabulüne başladı.

Sivas'ın Gemerek İlçesinde Gemerek Devlet Hastanesine hacamat tedavisi için giden hastalar, Aile Hekimi Uzmanı Dr. Burcu Kumtepe Kurt’a muayene olup gerekli tetkikler yapıldıktan sonra uygunluk durumuna göre randevu verilerek hacamat uygulamasını yaptırabilecekler.

Gemerek Devlet Hastanesinde görevli Uzman Doktor Burcu Kumtepe Kurt, eğitimini almış olduğu mezoterapi, ozon terapi ve hirudoterapi (sülük) uygulamalarının da yakın zamanda faaliyete geçeceği belirtildi.

SİVAS 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:18

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