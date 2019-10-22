(ÖZEL) Sivasspor'un yıldızı Mert Hakan: Hedefim yurt dışına gitmek

DEMİR Grup Sivasspor'da bu sezon oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken başarılı orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş (25), öncelikle kulübünün başarılarına katkı sağlayarak Avrupa kupalarına katılmak istediğini söyledi. Şu anki transfer söylemlerine kulaklarını tıkadığını ifade eden genç oyuncu, hedefinin Türkiye'de başarılı olduktan sonra yurt dışına gitmek olduğunu belirtti. Yandaş, Avrupa'da Modric, Türkiye'de ise Emre Belözoğlu'nu örnek aldığını da sözlerine ekledi.
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22 Ekim 2019 Salı
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