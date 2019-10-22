Dedeler, oğullar ve torunlar buluştu Sivas kent merkezine bağlı Olukman Köyü Eğitim Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üç kuşak köylüleri bir araya getirdi

Sivas kent merkezine bağlı Olukman Köyü Eğitim Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üç kuşak köylüleri bir araya getirdi.

Merkez Olukman Köyü Eğitim Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından gerçekleştirilen “Tecrüben Rehberim Olsun. Üç Kuşak Buluşuyor” programı Susamışlar Konağında gerçekleştirildi. Dedeler, oğullar ve torunların katılımı ile gerçekleştirilen programa Vali Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, İl Genel Meclis Üyesi Burhanettin Kuru ile Olukman köyü halkı katıldı.

Halil İbrahim Koç tarafından okunan Kur’anı kerim tilavetinin ardından selamlama konuşması yapan Olukmanlılar Derneği Başkanı Adem Kuru, amaçlarının büyüklerinin çocukluk ve gençlik yıllarında yaşadıkları hatıraları, anıları, zor şartlar altında hayatını devam ettirdiği o günleri ikinci kuşak oğluna ve üçüncü kuşak torununa anlatmalarını sağlamak ve büyüklerinin tecrübelerinden faydalanmak olduğunu ifade etti.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise köy odalarının önemine değinerek, kendisinin de köyde yaşadığı yıllarda akşamları köy odalarında sobalar yakılarak büyükler tarafından sohbetler yapıldığını, bu sohbetlerinde faydalı olduğunu dile getirdi.

Sivas Valiliği olarak köy odalarında sohbetler gerçekleştirdiklerini, bu sohbetlere benzer bir sohbetin de Olukmanlılar Derneği tarafından gerçekleştirildiğini vurgulayan Vali Salih Ayhan, geçmiş dönemin iyi hatırlanması gerektiğini vurguladı. Eski yıllarda mekteplerin yaygın olmaması nedeniyle köy odalarında toplantılar ve sohbetler yapıldığını , eğitimli insan sayısının çok az olduğunu belirten Vali Ayhan, “ Geçmiş dönemi iyi bir şekilde hatırlayarak büyüklerimizin o dönemdeki hallerinden hallenerek bizden sonraki nesle güzel bir eser bırakmak en büyük felsefemiz olmalıdır. Olukmanlılar Derneğimiz güzel bir etkinlik gerçekleştirerek diğer derneklerimize de örnek teşkil etti. Başkanımıza üç nesli bir araya getirerek gençlere geçmişi yaşattığı için tebrik ediyorum” dedi.

Programda dedeler geçmiş yıllarda anılarını, çocukluk ve gençlik yıllarını anlattı. Ayrıca maniler ve türküler söylendi. Programın sonunda davetliler birlikte Türk bayrağı eşliğinde asker selamında durması ile sona erdi.

SİVAS 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:19

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