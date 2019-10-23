Sivasspor-Antalyaspor maç biletleri satışta

D.G. Sivasspor ile Antalyaspor arasında oynanacak mücadelenin bilet satışı başladı.
Süper Lig 20192020 sezonunun 9. hafta maçında 26 Ekim Cumartesi günü saat 15.00’de sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak Sivasspor’da karşılaşmanın bilet satışı başladı.
Biletlerin satışı; www.passo.com.tr adresinden, akıllı telefonlarda Passo Mobil APP uygulaması ve Yeni 4 Eylül Stadyumu Güney Kale Arkası Tribünü (8 Nolu Giriş) önündeki Passolig kart gişelerinde yapılacak.
Bilet fiyatları şöyle: 1. Kategori (VIP) 54 TL, 2. Kategori (Maraton) 27,5 TL, 3. Kategori (Osman Seçilmiş Güney Kale Arkası) 13,5 TL. Misafir tribünü ise 17,5 TL
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23 Ekim 2019 Çarşamba
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