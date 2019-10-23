Sivasspor-Antalyaspor maç biletleri satışta

Altın fiyatları haftasonu ne kadar?

Bugün ne oldu?

O da modaya uydu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

D.G. Sivasspor ile Antalyaspor arasında oynanacak mücadelenin bilet satışı başladı.

Süper Lig 20192020 sezonunun 9. hafta maçında 26 Ekim Cumartesi günü saat 15.00’de sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak Sivasspor’da karşılaşmanın bilet satışı başladı.

Biletlerin satışı; www.passo.com.tr adresinden, akıllı telefonlarda Passo Mobil APP uygulaması ve Yeni 4 Eylül Stadyumu Güney Kale Arkası Tribünü (8 Nolu Giriş) önündeki Passolig kart gişelerinde yapılacak.

Bilet fiyatları şöyle: 1. Kategori (VIP) 54 TL, 2. Kategori (Maraton) 27,5 TL, 3. Kategori (Osman Seçilmiş Güney Kale Arkası) 13,5 TL. Misafir tribünü ise 17,5 TL

SİVAS 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:20

GÜNEŞ 06:43

ÖĞLE 12:21

İKİNDİ 15:21

AKŞAM 17:50

YATSI 19:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.