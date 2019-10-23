Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü yaptığı yatırımlar ve modern sulama sistemleri ile Tokat’ta 243 bin 490 dekar tarım arazisi sulandı.

DSİ’nin son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduklarını ifade eden DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, modern sulama ile tarımda verim artışları yaşandığını ve üretim deseninin çeşitlendiğini söyledi. Çiftçi gelirlerinde artış sağlandığına dikkat çeken Aydın, “Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor” dedi.

Bu kapsamda Tokat’ta 15 Nisan’da başlayan sulama sezonunun 01 Ekim 2019 tamamlandığını belirten Aydın, “2019 yılı sulama sezonunda Tokat ve ilçelerinde 243 bin 490 dekar tarım arazisi sulanmıştır. Tokat il ve ilçelerimizde 2019 yılında toplam 243 bin 490 dekar arazide yapılan sulu tarım ile birlikte 2019 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 720,21 milyon TL katkı sağlandı. Sulama sezonunda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. DSİ ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmektedir. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, kapalı sistem sulamanın yaygınlaşmasını ve sulamada su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

SİVAS 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:20

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