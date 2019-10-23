Sivas Belediyespor Eyüpspor’a hazırlanıyor Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig kırmızı grup takımlarından Sivas Belediyespor, 2019 - 2020 sezonunun onuncu haftasında kendi evinde konuk edeceği Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig kırmızı grup takımlarından Sivas Belediyespor, 20192020 sezonunun onuncu haftasında kendi evinde konuk edeceği Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksinde Teknik direktör Namık Altunsoy ve kurmayları gözetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü. Yapılan antrenman koşu ile başladı. Ardından ısınma hareketleri yapan yeşilbeyazlılar, 5’e 2 top kapma çalışması yaptı. Pas, şut ve pres çalışması yapan Sivas temsilcisi antrenmanı çift kale maçla tamamladı.

Yeşilbeyazlı futbolcuların antrenmandaki performansları beğeni toplarken, futbolcuların hırslı oldukları gözlerden kaçmadı.

Sivas Belediyespor ile Eyüpspor arasında 25 Ekim Cuma günü Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumunda oynanacak olan maç saat 13.00’da başlayacak.

SİVAS 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:20

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