Engelli sporculara malzeme yardımı Sivas Belediyesi her yıl geleneksel hale getirdiği amatör spor kulüplerine malzeme desteğini bu yılda sürdürdü

Sivas Belediyesi her yıl geleneksel hale getirdiği amatör spor kulüplerine malzeme desteğini bu yılda sürdürdü.

Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman ve Sivas Belediyesi Spor İşleri Müdürü Davut Aşık, Görme Engelliler Spor Kulübü ve İşitme Engelliler Spor Kulübünü ziyaret ederek malzemeleri teslim etti.

Görme Engelliler Spor Kulübü'ndeki ziyarette konuşan Duman, Belediye olarak Sivas’ta faaliyet gösteren tüm amatör spor kulüplerine destek olduklarını ifade ederek “Avrupa ve Türkiye'de dereceye giren birçok şampiyon sporcumuz olduğunu görmek bizi çok mutlu etti. İnşallah size sağladığımız malzemeler, nispeten de olsa başarılarınıza katkı verir. Belediyemizin imkânları çerçevesinde destek veriyoruz. Amatör futbol kulüplerimizin deplasman ve şehir içi müsabakalara ulaşımı noktasında sıkıntılarını giderdik. Diğer spor dallarında da katıldıkları müsabakalarda imkânlarımız ölçüsünde destek vermeye devam edeceğiz. Daha fazla şampiyonluklarla inşallah sizler de bunu taçlandırmış olursunuz” dedi.

Konuşmaların ardından Duman, Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Sefa Gülbil ve sporculara malzemeleri takdim etti.

Buradan sonra İşitme Engelliler Spor Kulübünü ziyaret eden Duman, Kulüp Başkanı Mustafa Epik ve sporcularla sohbet ederek taleplerini dinledi.

Duman; “Sadece malzeme yardımı konusunda değil, engellilere yönelik kültür merkezimizde eğitimler ve kurslar düzenleyerek tüm engellilerimizin hayatlarını kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Kulüp başkanımız Mustafa Epik de bu işin başında olan kişi. Bunun haricinde üzerimize ne düşerse gereğini yaparız." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Duman, kulüp sporcularına malzemeleri takdim etti.

SİVAS 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:20

GÜNEŞ 06:43

ÖĞLE 12:21

İKİNDİ 15:21

AKŞAM 17:50

YATSI 19:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.