Sivas’ta kaldırım üzerindeki türbenin sırrı Sivas’ta işlek caddede kaldırımın ortasında kalan türbe mezar dikkat çekiyor

Sivas’ta işlek caddede kaldırımın ortasında kalan türbe mezar dikkat çekiyor.

Sivas’ın işlek caddelerinden Evliya Caddesinde yaya kaldırımının tam ortasında kalan türbe mezar özellikle yabancıların bir hayli ilgisini çekiyor. Sivaslıların alışık olduğu ve normal olarak karşıladığı bu durumun ilginç de bir hikayesi var. Rivayete göre geçmişte cadde oluşturulurken iş makinesi bugün türbe mezarın olduğu bölümü geldiğinde arızalanır. Tüm uğraşılara rağmen iş makinesi çalışmayınca operatör korkarak devam etmez. Bu olaydan sonra Peygamber efendimizin sancaktarlarından Hazreti Zeynel Abidin isimli zatın mezarı olduğu düşünülen bölüme dokunulmaz. Daha sonra burası türbeye dönüştürülür ve Arap Evliya Türbesi adını alır. Caddeye de bu nedenle Evliya Caddesi ismi verilir.

Konuyla ilgili bildiklerini açıklayan türbe mezarın bulunduğu Örtülüpınar Mahalle sakinlerinden Sinan Hacıalibeyoğlu, “Bu türbenin bulunduğu arazi benimde mensubu bulunduğum Hacıalibeyoğlu ailesine aitti. Büyüklerimizden duyduğumuz kadarı ile burada yatan zat Arabistan veya Suriye’den dinimizi anlatmak için buraya gelmiş. Ailemiz kendisini misafir etmiş. Vefatının ardından da geçmişte konak bulunan bu araziye defnetmiş. Geçmişte burada bugün ki bu cadde oluşturulurken iş makinesi mezara yaklaştığında araç durmuş, çalışmamış, operatörde korkup kaçmış. Burası da böyle kalmış.”dedi.

SİVAS 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:21

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