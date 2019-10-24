Drift görüntülerini sosyal medyada paylaşan genç sürücüye 5 bin 10 TL para cezası kesildi, ehliyetine 2 ay süre ile el konuldu.

Edinilen bilgiye göre Sivas’ın Şarkışla İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyada paylaşılan ve Alper Tunga Caddesi KYK öğrenci yurtları civarında çekildiği tespit edilen drift görüntüsü ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan incelemede araç sürücüsüne ulaşılarak 5 bin 10 TL para cezası kesildi. Ehliyetine ise 2 ay süre ile el konuldu.

SİVAS 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:21

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