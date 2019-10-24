Türkiye’de ilk ve örnek olacak

Sivas Valisi Salih Ayhan, Numune Hastanesi bünyesinde açılan Geriatri merkezinin Türkiye'de ilk ve örnek uygulamalardan biri olacağını söyledi.

Ayhan, tamamlanma aşamasına gelen geriatri servisindeki çalışmaları yerinde inceledi. Burada yaptığı açıklamada, Türkiye'de ilk ve örnek uygulamalardan biri olacak geriatri servisinde başta yaşlılar ve fizik tedaviye ihtiyaç duyan vatandaşların tedavi görebileceğini belirtip "Burada yaşlı kreşi, çocuk kreşi, fizik tedavi salonları ve hidroterapi havuzları, 250 kişilik konferans salonu, 8 adet poliklinik, 3 adet destek birimi, 24 yatak palyatif bakım birimi, 48 yatak FTR hasta odası, 48 yatak geriatri hasta odası, 72 yatak refakatçi oteli bulunacak." dedi.

Türkiye'de son 15 yılda sağlık alanında önemli gelişmelerin yaşandığını vurgulayan Ayhan, "Buna paralel olarak Sivas'ta da sağlık hizmetlerinde önemli atılımlar gerçekleştiriliyor. Yapımı tamamlanma aşamasına gelen geriatri merkezi Türkiye'de ilk ve örnek uygulamalardan biri olacak." şeklinde konuştu.

SİVAS 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:21

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