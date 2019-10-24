Başkan Bilgin öğrencilere bisiklet hediye etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Bilgin öğrencilere bisiklet hediye etti

İHA

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Lisesi Bisiklet Kulübü öğrencilerinin taleplerini geri çevirmeyerek, bisiklet sporunun yaygınlaşması adına faaliyet gösteren kulübe bisiklet desteği verdi.

Başkan Bilgin öğrencilere bisiklet hediye etti

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Lisesi Bisiklet Kulübü öğrencilerinin taleplerini geri çevirmeyerek, bisiklet sporunun yaygınlaşması adına faaliyet gösteren kulübe bisiklet desteği verdi.
Okul Müdürü Abidin Takçı, İngilizce Öğretmeni Başar Çakıcı, Tarih Öğretmeni Lütfü Sarıkaya ve kulüp öğrencileri Bilgin'i makamında ziyaret ederek düzenledikleri etkinlikler hakkında bilgi verdi.
Gençlerin spora olan ilgisinin kendisini mutlu ettiğini dile getiren Bilgin, "Eğitim camiası için elimizden gelen tüm desteği vermeye çalışıyoruz. Eğitim sürecine sporu dahil etmek, spora özendirmek ve spor yaparak bu eğitime anlam katmak çok ayrı bir husus. Çevre kirliliği ve trafik yoğunluğunun arttığı bir dönemde bisiklet kulübü kurarak farkındalık oluşturacak faaliyetler gerçekleştirdiğinizden dolayı sizleri tebrik ediyoruz. Bizden talebiniz olan bisikletleri de size temin edeceğiz." dedi.
Önümüzdeki dönemde bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak adına projeler gerçekleştireceğini kaydeden Bilgin, "Şehrin belirli bölgeleri arasında bisikletle seyahat edilebilecek bir sistem kurmayı amaçlıyoruz. Örneğin üniversiteden öğrencimiz cüzi bir miktar ücret karşılığı bisikletini alıp şehir merkezine gelebilecek. Buradan da üniversiteye gidecek şekilde bisiklet istasyonları kurmayı amaçlıyoruz." şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından Bilgin, okul idarecileri ve öğrencilere bisikletleri takdim ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

SİVAS

24 Ekim 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:21
  • GÜNEŞ 06:44
  • ÖĞLE 12:21
  • İKİNDİ 15:19
  • AKŞAM 17:49
  • YATSI 19:07
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye’de ilk ve örnek olacak
YEREL HABERLER Türkiye’de ilk ve örnek olacak
Sivas’ta 63 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı
YEREL HABERLER Sivas’ta 63 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı
Sosyal medya ele verdi, 5 bin 10 TL ceza yedi Drift görüntülerini sosyal medyada paylaşan genç sürücüye 5 bin 10 TL para cezası kesildi, ehliyetine 2 ay süre ile el konuldu
YEREL HABERLER Sosyal medya ele verdi, 5 bin 10 TL ceza yedi Drift ...
Sivas’ta kaldırım üzerindeki türbenin sırrı Sivas’ta işlek caddede kaldırımın ortasında kalan türbe mezar dikkat çekiyor
YEREL HABERLER Sivas’ta kaldırım üzerindeki türbenin sırrı Sivas’ta ...
Engelli sporculara malzeme yardımı Sivas Belediyesi her yıl geleneksel hale getirdiği amatör spor kulüplerine malzeme desteğini bu yılda sürdürdü
YEREL HABERLER Engelli sporculara malzeme yardımı Sivas Belediyesi ...
Sivas Belediyespor Eyüpspor’a hazırlanıyor Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig kırmızı grup takımlarından Sivas Belediyespor, 2019 - 2020 sezonunun onuncu haftasında kendi evinde konuk edeceği Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
YEREL HABERLER Sivas Belediyespor Eyüpspor’a hazırlanıyor Türkiye ...
Yoldaki yılanı yakalayıp, bidona koydu
YEREL HABERLER Yoldaki yılanı yakalayıp, bidona koydu
Kalbinden bıçaklanan lise öğrencisi son yolculuğuna uğurlandı Kendisi gibi lise bir öğrencisi tarafından kalbinden bıçaklanması sonucu hayatını kaybeden Yunus Emre Aslıvar, göz yaşları ile son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Kalbinden bıçaklanan lise öğrencisi son yolculuğuna ...
Bıçaklanarak öldürülen liseli Emre, toprağa verildi
YEREL HABERLER Bıçaklanarak öldürülen liseli Emre, toprağa verildi
Ayhan’dan İHA’ya teşekkür belgesi
YEREL HABERLER Ayhan’dan İHA’ya teşekkür belgesi
Cinayet zanlısı öğrenci hakim karşısında
YEREL HABERLER Cinayet zanlısı öğrenci hakim karşısında
Minik öğrencilerin 'bayrak nöbeti'
YEREL HABERLER Minik öğrencilerin 'bayrak nöbeti'
Tokat’ta 243 bin 490 dekar tarım arazisi sulandı
YEREL HABERLER Tokat’ta 243 bin 490 dekar tarım arazisi sulandı
Tashih-i Huruf kursu başladı Sivas’ta ilk defa açılan Tashih-i Huruf kursunun ilk dersi İl Müftüsü Yusuf Akkuş’un katılımıyla gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Tashih-i Huruf kursu başladı Sivas’ta ilk defa açılan ...
(Özel haber) Çalımbay gözünü Türkiye Kupası'na dikti Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: "Kupada gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz" "Milli Takım'da güzel bir kadro yakalandı. Bunu değerlendirmek gerekiyor"
YEREL HABERLER (Özel haber) Çalımbay gözünü Türkiye Kupası'na ...
Sivasspor-Antalyaspor maç biletleri satışta
YEREL HABERLER Sivasspor-Antalyaspor maç biletleri satışta
Liselilerin parkta bıçaklı kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Liselilerin parkta bıçaklı kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
Liselilerin kavgası kanlı bitti: 1 ölü Sivas’ta lise öğrencileri arasında çıkan bıçaklı kavgada kalbinden yaralanan bir öğrenci hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Liselilerin kavgası kanlı bitti: 1 ölü Sivas’ta lise ...
Trafik kazasında ölen çift son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Trafik kazasında ölen çift son yolculuğuna uğurlandı
Gerçek mezarı bilinmiyor Battal Gazi'nin babası Hüseyin Gazi'nin gerçek mezarı bilinmese de, Divriği ilçesinde bulunan ve Hüseyin Gazi'ye ait olduğu düşünülen mezar, ziyaretçilerini ağırlıyor
YEREL HABERLER Gerçek mezarı bilinmiyor Battal Gazi'nin babası ...
Bozkır’da sonbahar Sivas’ta Paşabahçe Mesire alanında Sonbaharın gelmesiyle birlikte ağaçların sarı renge bürünmesi güzel görüntüler oluşturdu
YEREL HABERLER Bozkır’da sonbahar Sivas’ta Paşabahçe Mesire alanında ...
Dedeler, oğullar ve torunlar buluştu Sivas kent merkezine bağlı Olukman Köyü Eğitim Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üç kuşak köylüleri bir araya getirdi
YEREL HABERLER Dedeler, oğullar ve torunlar buluştu Sivas kent ...
(ÖZEL) Sivasspor'un yıldızı Mert Hakan: Hedefim yurt dışına gitmek
YEREL HABERLER (ÖZEL) Sivasspor'un yıldızı Mert Hakan: Hedefim yurt ...
Gök Medrese gece görüntüsüyle de hayran bıraktı Sivas’ta müzeye dönüştürülmesi için çalışmalar süren 748 yıllık Gök Medrese, gece görüntüsüyle de hayran bıraktı
YEREL HABERLER Gök Medrese gece görüntüsüyle de hayran ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X