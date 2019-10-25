Sivas’ta 152 bin dekar tarım arazisi sulandı

Sivas’ta 1 Haziran’da başlayan sulama sezonunun 10 Ekim’de sona erdiğini söyleyen Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, 2019 yılı sulama sezonunda Sivas ili ve ilçelerinde toplam 152 bin 271 dekar tarım arazisinin sulandığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ediyor. Yaptığı yazılı açıklama ile son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduklarını söyleyen DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, “Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor” dedi.

Sivas’ta 1 Haziran’da başlayan sulama sezonunun 10 Ekim’de tamamlandığını belirten Aydın, “2019 yılı sulama sezonunda Sivas ilimiz ve ilçelerimizde toplam 152 bin 271 dekar tarım arazisi sulandı. Sivas il ve ilçelerimizde 2019 yılında toplam 152 bin 271 dekar arazide yapılan sulu tarımla birlikte 2019 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 340 milyon lira katkı sağlandı” diye konuştu.



“Çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz”

Sulama sezonu boyunca emeği geçenlere teşekkür eden Genel Müdür Aydın, “DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmekteyiz. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, kapalı sistem sulamanın yaygınlaşmasını ve sulamada su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

SİVAS 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:22

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