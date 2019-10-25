Bakan Selçuk'tan 81 ilin milli eğitim müdürleriyle toplantı

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında, tarihi Kongre Binası'nda, 81 ilin milli eğitim müdürleriyle 'Değerlendirme Toplantısı'nda bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, açılış ve programlara katılmak üzere, bu sabah Sivas'a geldi. Bakan Selçuk'u Vali Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve diğer il protokolü üyeleri karşıladı. Bakan Selçuk, daha sonra Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi'nde, Sivas Devlet Tiyatrosu oyuncularının 'Sivas Kongresi' temsili canlandırmasını izledi. Selçuk, ardından tarihi Kongre Binası'nda, 81 ilin milli eğitim müdürleriyle 'Değerlendirme Toplantısı'nda bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı kapsamında Sivas'ta buluştuklarını belirterek, "Bizim mutat olarak il müdürlerimizle toplantılarımız oluyor ama 100'üncü yıl bizim açımızdan çok önemli. Milli mücadelemizin başladığı, bütün ruhuyla ruhaniyetiyle bu konuyu hissettiğimiz bir mekan olarak Sivas'ta, bu binada bulunuyor olmanın ayrı bir değeri var ve eğitimimizin, eğitimle ilgili bakış açımızın tazelenmesi ve hizamızı gözden geçirmek için niyetimizi gözden geçirmek için bu binada bütün hatıralarımızı yeniden tefekkür ve tezekkür edip arkadaşlarımızla değerlendirmeler yapıp milli eğitim konularını istişare etmek için bulunuyoruz. Bu istişaremizin milli mücadelemizle bağlantısının kuvvetli bir şekilde hissedilmesini sağlamak için böyle bir tercihte bulunduk" dedi.

Bakan Selçuk, daha sonra Sivas Valiliği'ni ziyaret etti. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Selçuk, burada Vali Salih Ayhan ve il protokolü ile bir araya geldi.



SİVAS 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:22

GÜNEŞ 06:45

ÖĞLE 12:21

İKİNDİ 15:18

AKŞAM 17:47

YATSI 19:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.