TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 2 - Eyüpspor: 0

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup 10. hafta maçında Sivas Belediyespor sahasında Eyüpspor’u 20 mağlup etti.



Sivas Belediyesporlu oyuncu baygınlık geçirdi

Maçın 37. dakikasında Sivas Belediyesporlu Ömer Faruk Ermeç girdiği ikili mücadele sonrası kafasına dirsek darbesi alarak yere yığıldı. Bir süre baygınlık geçiren Ermeç’e sağlık görevlileri ve takım arkadaşları yardım etti. Saha kenarında tedavisinin ardından Ermeç, oyuna devam etti.



Stat: Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi

Hakemler: Volkan Okur xx, Ahmet Deveci xx, Yeter Karaçalı xx

Sivas Belediyespor: Hayrullah Mert Akyüz xxx, Safa Yıldırım xx (Mete Sevinç dk. 85 ?), Ercüment Eray Ataklı xx, Mustafa Aydın xxx (Gencay Erten dk. 46 x), Onur Uslucan xxx, Burak Asan xx (Şevki Çınar dk. 73 x), Serkan Yavuz xx, Kerem Kaya xx, Osman Bayrak xx, Ömer Faruk Ermeç xxx, Fatih Çolak xx

Eyüpspor: Timur Çakıroğulları xx, Göksu Alhas xx (Metehan Mertöz dk. 78 x), Doğukan Öksüz xx (Uğur Mustafa Türk dk. 55 ?), Gürcan Gözüm xx, Harun Özcan xx, Mikail Okyar xxx (Eren Taşkın dk. 61 x), Muhammet Yeşil xx, İzlem Anıl Balakkız xx, Ali Aydın xxx, Volkan Kesim xx, Ahmed Emir Tekçam xx

Goller: Ömer Faruk Ermeç (dk. 53), Onur Uslucan (dk. 81) (Sivas Belediyespor)

Sarı kartlar: Ömer Faruk Ermeç, Ercüment Eray Ataklı (Sivas Belediyespor), Ali Aydın, İzlem Anıl Balakkız, Ahmed Emir Tekçam, Harun Özcan (Eyüpspor)

SİVAS 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:22

GÜNEŞ 06:45

ÖĞLE 12:21

İKİNDİ 15:18

AKŞAM 17:47

YATSI 19:05

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