Sivasspor ile Antalyaspor 21. randevuda

Süper Lig'in 9. haftasında karşı karşıya gelecek Sivasspor ile Antalyaspor, bu mücadeleyle birlikte ligde 21. kez birbirlerine rakip olacak.

Süper Lig'in 9. haftasında Sivasspor, yarın sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak. Alper Ulusoy'un düdük çalacağı maçı Alper Ulusoy yönetecek. Ulusoy'un yardımcılıklarını Alpaslan Dedeş ve Bahtiyar Birinci yapacak.

İki takım, bu mücadeleyle birlikte 21. randevularına çıkacak. Geride kalan 20 müsabakada Sivasspor’un 8, Antalyaspor’un ise 7 galibiyeti bulunuyor. 5 karşılaşmada ise kazanan çıkmadı.

Söz konusu maçlarda Yiğidolar rakip fileleri 29 kez havalandırırken, kalesinde ise 27 gol gördü.



Yiğidolar’da sarı alarmı

D.G. Sivasspor’da, Antalyaspor maçı öncesi 3 oyuncu kart sınırında bulunuyor. Kırmızıbeyazlılar’da 3’er sarı kartı bulunan Aaron Appindangoye, Uğur Çiftçi ve Emre Kılınç, bu mücadelede sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Denizlispor müsabakasında görev yapamayacaklar.

Ayrıca kırmızıbeyazlılarda Serhiy Rybalka’nın sakatlığı bulunurken, Isaac Cofie de kart cezası nedeniyle Antalya ekibine karşı forma giyemeyecek.



Sivasspor ile Antalyaspor arasında ligde geride kalan 20 maçta alınan skorlar şöyle:

20062007 sezonu

Antalyaspor: 1 Sivasspor: 2

Sivasspor: 0 Antalyaspor: 1



20082009 sezonu

Antalyaspor: 2 Sivasspor: 1

Sivasspor: 1 Antalyaspor: 0



20092010 sezonu

Sivasspor: 2 Antalyaspor: 0

Antalyaspor: 3 Sivasspor: 0



20102011 sezonu

Antalyaspor: 1 Sivasspor: 1

Sivasspor: 1 Antalyaspor: 1



20112012 sezonu

Antalyaspor: 2 Sivasspor: 2

Sivasspor: 2 Antalyaspor: 1



20122013 sezonu

Antalyaspor: 4 Sivasspor: 2

Sivasspor: 2 Antalyaspor: 1



20132014 sezonu

Sivasspor: 0 Antalyaspor: 3

Antalyaspor: 1 Sivasspor: 2



20152016 sezonu

Antalyaspor: 1 Sivasspor: 1

Sivasspor: 0 Antalyaspor: 0



20172018 sezonu

Sivasspor: 3 Antalyaspor: 1

Antalyaspor: 1 Sivasspor: 4



20182019 sezonu

Antalyaspor: 2 Sivasspor: 1

Sivasspor: 1 Antalyaspor: 2

SİVAS 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:22

GÜNEŞ 06:45

ÖĞLE 12:21

İKİNDİ 15:18

AKŞAM 17:47

YATSI 19:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.