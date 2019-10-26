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Türkiye'nin en uzunu, dünyada ilk 10 arasında ÇEDAŞ, Yüksek Gerilim dalı öğrencileri için teknik ...

İHA

ÇEDAŞ, Yüksek Gerilim dalı öğrencileri için teknik gezi düzenledi, Türkiye'nin en uzun HES borusu yerinde incelendi.

Türkiye'nin en uzunu, dünyada ilk 10 arasında ÇEDAŞ, Yüksek Gerilim dalı öğrencileri için teknik gezi düzenledi, Türkiye'nin en uzun Dünyada ise ilk 10 arasına giren HES borusu yerinde incelendi

ÇEDAŞ, Yüksek Gerilim dalı öğrencileri için teknik gezi düzenledi, Türkiye'nin en uzun HES borusu yerinde incelendi.
Cengiz ve Koloğlu Holding’in elektrik dağıtım sektörünün yetişmiş eleman ihtiyacına destek olmak üzere başlattığı ‘Enerjinin Yıldızları’ Projesinin Sivas, Tokat ve Yozgat ayağını üstlenen Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ), öğrencilerin eğitimini ‘saha’ dersleri ile destekliyor. Sivas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ElektrikElektronik Teknolojileri Alanı Yüksek Gerilim Dalı’nda eğitim gören 16 öğrenciye özel Gümüşhane Akköy II Hidroelektrik Santrali ve Giresun Doğankent Hidroelektrik Santrali’ne teknik bir gezi düzenleyen ÇEDAŞ, akan suyun gücünün elektriğe dönüşme aşamalarını yerinde anlattı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile 2018 yılında imzalanan ‘Mesleki Eğitim Protokolü’nün ardından ilk etapta İstanbul, Sivas ve Antalya’da belirlenen 3 meslek lisesinde ‘Yüksek Gerilim Dalı’ bölümü ve Yüksek Gerilim Laboratuvarı kurulması ile hayata geçen Enerjinin Yıldızları Projesi ikinci yılına girdi. 20192020 EğitimÖğretim Yılı’nda da Sivas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ElektrikElektronik Teknolojileri Alanı Yüksek Gerilim Dalı Bölümü’ne öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye’nin en uzunu
Söz konusu okulda enerji piyasası ve elektrik dağıtım hizmeti ile ilgili teorik derslerin yanı sıra uygulamalı dersler de devam ederken ÇEDAŞ, Yüksek Gerilim Dalında eğitim alan 16 öğrenciyi, 2 öğretmen ve okul müdürü Cemal Dalcı ile birlikte Koloğlu Holding’in iştiraki Akköy Enerji’nin Gümüşhane’deki Akköy II Hidroelektrik Santrali ve Giresun'daki Doğankent Hidroelektrik Santrali’ne götürdü. ÇEDAŞ Genel Müdürü Niyazi Kıvılcım, İSG Yöneticisi Fatih Ergüt’ün katıldığı teknik gezide öğrencilere hidroelektrik santrali, işleyişi ve suyun gücünün elektriğe nasıl dönüştüğü anlatıldı.
Öğrencilerle birebir ilgilenen ÇEDAŞ Genel Müdürü Niyazi Kıvılcım, “Her zaman altını çizdiğimiz gibi hedefimiz; elektrik dağıtım sektöründe en kaliteli ve en iyi hizmeti veren şirket olmak. Bu hedefle yol alırken ülkemize olan sorumluluklarımızın da farkındayız. Bu farkındalık ile sektörün en büyük sorunlarından biri olan nitelikli eleman ihtiyacına çözüm üretebilmek, birikimlerimizi gelecekte meslektaşımız olacak gençlerimize aktarabilmek adına bizce çok değerli bir adım attık. Enerji sektörüne yetişmiş eleman kazandıracak olan projemizde Yüksek Gerilim Dalı’nı seçen öğrencilerimize, Elektrik Piyasası dersi başta olmak üzere şebeke bakımı, malzeme eğitimi, havai hat uygulama, iş sağlığı ve güvenliği, aydınlatma, kayıp kaçak, müşteri operasyonları, sayaç ve ölçü eğitimi gibi konuları hem teorik hem de uygulamalı olarak anlatıyoruz. Bu yıl hidroelektrik santralinin nasıl çalıştığını daha iyi anlamaları için hep birlikte Akköy’e geldik. Burada öğrenciler ilk defa suyun, elektriğe dönüşünü görerek öğrendiler” dedi.

Yerinde eğitim aldılar
ÇEDAŞ tarafından düzenlenen teknik gezinin oldukça verimli geçtiğine dikkat çeken Sivas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Cemal Dalcı, “12’inci sınıfta olan öğrencilerimizle birlikte Çamlıbel Elektrik Dağıtım tarafından teknik bir gezi düzenlendi. Bu gezide çocuklarımız elektrik üretiminin nasıl olduğunu canlı olarak gördüler. Bu gezi ile öğrencilerimizin ufuklarının açıldığına inanıyorum. Öğrencilerimiz yaptıkları veya yapacakları işin ne kadar önemli olduğunu, insanların evlerinde kullandığı elektriğin hangi safhalardan geçerek üretildiğini, modern tesislerin ve bu tesislerin işletmelerinin nasıl yapıldığını bizzat yerinde gördüler. Öğrencilerim adına deneyim kazandıkları için mutluyum” diye konuştu.
İlk defa bir hidroelektrik santralini ziyaret eden öğrenciler ise gezinin kendileri için oldukça faydalı olduğunu belirterek elektrik üretimini yerinde görme imkânı buldukları için mutlu olduklarını dile getirdiler.

Dünya’da ilk 10 arasında
Öğrencilerin büyük bir ilgi gösterdiği Akköy II HES, 1.224 m düşü yüksekliği ile Türkiye'de birinci sırada ve dünyada ilk 10'un içerisinde yer alıyor. Bir ünitesi 7 Haziran 2010, bir ünitesi de 5 Temmuz 2012’de üretime geçen santral iki adet 116,79 MW gücünde düşey eksenli Pelton tipi türbinle çalışan ve iki adet 135 MVA gücünde senkron jeneratörle tamamlanmış bir yapıya sahip.

SİVAS

26 Ekim 2019 Cumartesi

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