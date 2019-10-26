Sivas’ta dağcılık yürüyüşü yapılacak

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Sivaslı dağcılar Kardeşler Tepesi'ne yürüyüş yapacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 96. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile SİVDAK tarafından “Kardeşler Tepesine yürüyüş” gerçekleştirilecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde yapılacak olan yürüyüş Türkiye Dağcılık Federasyonu, Dağcılık İl Temsilciliği ve bağlı kulüpler ile birlikte yapılacak. 27 Ekim Pazar günü Kardeşler Tepesine gerçekleştirilecek olan yürüyüş programı saat 10.30’da başlayacak.

Dağcılık İl Temsilcisi Ahmet Hasdemir ise tüm doğaseverleri Pazar günü yapılacak olan yürüyüşe davet etti.

SİVAS 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:23

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