Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Tenis İl Temsilciliği tarafından Cumhuriyet Üniversitesinde öğrencilere yönelik tenis kursu açıldı.

KYK Binali Yıldırım Kampüsü spor tesisinde Tenis Antrenörü Mevlüde Akın nezaretinde gerçekleştirilen antrenmanlar yaklaşık 1 buçuk saat sürüyor. Tenis kortlarında öğleden sonra ve akşam gerçekleştirilen tenis çalışmalarına üniversitede eğitim gören öğrenciler katılırken, kurs ücretsiz olarak veriliyor.

Yapılan antrenman sonrası ise öğrenciler asker selamı verip, Mehmetçik’in yanında olduklarını söylediler.

Tenis Kortu Antrenörü Mevlüde Akın, tenis çalışmalarına hızla başladıklarını söyleyerek; “Cumhuriyet Üniversitesinde öğrencilere yönelik tenis kortu çalışmalarımızı başlattık. Öğrencilerimize tenis öğretip, müsabakalarda yarışabilme haline getireceğiz. Tüm sporculara antrenmanlar da başarılar diliyorum” dedi.

SİVAS 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:23

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