Süper Lig: DG Sivasspor: 0 - Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

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Süper Lig’in 9. hafta maçında DG Sivasspor, Antalyaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

19. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Nazım’ın ortasında Aatif topu ağlara gönderdi ancak hakem Doğukan’ın elle oynadığı gerekçesi ile golü geçerli saymadı.

30. dakikada Hakan’ın kullandığı köşe atışında Celustka'nın kafa vuruşunda kaleci Samassa topu çeldi.



Stat: Sivas 4 Eylül

Hakemler: Alper Ulusoy xxx, Alparslan Dedeş xxx, Bahtiyar Birinci xxx

DG Sivasspor: Samassa xxx, Caner xxx, Aaron xxx, Uğur xxx, Hakan xxx, Marcelo xxx, Mert xxx, Traore xxx, Fernando xxx, Emre xxx, Yatarabe xxx

Yedekler: Ali, Muhammet, Kone, Papp, Oliveria, Erdoğan, Fatih, Armin, Volkan, Ziya

Teknik direktör: Rıza Çalımbay

Antayaspor: Ferhat xxx, Nazım xxx, Celustka xxx, Diego xxx, Eren xxx, Chico xxx, Doğukan xxx, Ufuk xxx, Hakan xxx, Aatif xxx, Mukairu xxx

Yedekler: Boffin, Salih, Charles, Blanco,Dala, Osman, Yekta, Serdar, Harun, Silva

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

SİVAS 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:23

GÜNEŞ 06:46

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