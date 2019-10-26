Süper Lig: DG Sivasspor: 0 - Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 9. hafta maçında DG Sivasspor, Antalyaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
19. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Nazım’ın ortasında Aatif topu ağlara gönderdi ancak hakem Doğukan’ın elle oynadığı gerekçesi ile golü geçerli saymadı.
30. dakikada Hakan’ın kullandığı köşe atışında Celustka'nın kafa vuruşunda kaleci Samassa topu çeldi.
Stat: Sivas 4 Eylül
Hakemler: Alper Ulusoy xxx, Alparslan Dedeş xxx, Bahtiyar Birinci xxx
DG Sivasspor: Samassa xxx, Caner xxx, Aaron xxx, Uğur xxx, Hakan xxx, Marcelo xxx, Mert xxx, Traore xxx, Fernando xxx, Emre xxx, Yatarabe xxx
Yedekler: Ali, Muhammet, Kone, Papp, Oliveria, Erdoğan, Fatih, Armin, Volkan, Ziya
Teknik direktör: Rıza Çalımbay
Antayaspor: Ferhat xxx, Nazım xxx, Celustka xxx, Diego xxx, Eren xxx, Chico xxx, Doğukan xxx, Ufuk xxx, Hakan xxx, Aatif xxx, Mukairu xxx
Yedekler: Boffin, Salih, Charles, Blanco,Dala, Osman, Yekta, Serdar, Harun, Silva
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
SİVAS
26 Ekim 2019 Cumartesi
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